Cae policía "viuda negra": tenía relojes de alta gama y dinero en efectivo

Una oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue detenida este miércoles tras ser denunciada por un robo bajo la modalidad de "viuda negra".

La mujer, identificada como Lucía, fue aprehendida luego de una investigación de dos meses originada por la denuncia de un hombre de 64 años.

La pesquisa determinó que la sospechosa y la víctima establecieron contacto a través de una aplicación de citas virtuales.

Algunas de las pertenencias halladas en el domicilio de la sospechosa.

Tras una serie de mensajes, ambos coordinaron un encuentro que se llevó a cabo el pasado 26 de abril. La cita comenzó con una cena en un comercio gastronómico de la zona sur del conurbano bonaerense.

Después, la pareja se trasladó hacia el departamento de la víctima, e ingresó al edificio minutos después de la 1 de la madrugada, según se pudo comprobar gracias a las cámaras de seguridad.

De acuerdo con el expediente, una vez en el interior de la vivienda, ambos compartieron bebidas. En ese lapso, la acusada habría introducido una sustancia psicotrópica en la copa del hombre, lo que provocó que este perdiera el conocimiento en forma inmediata.

La víctima recuperó la conciencia al día siguiente y tuvo que ser traslado a un centro de salud. Al regresar a su domicilio, constató que le faltaban varias cosas.

El análisis de los videos del edificio permitió reconstruir los movimientos posteriores de la imputada. A las 3.30 de la madrugada, las cámaras del ascensor captaron a la mujer transportando una mochila, dos bolsos de mano y una valija de viaje pertenecientes al dueño de casa.

Las filmaciones de la vía pública revelaron que la sospechosa permaneció en la vereda durante casi media hora. Cerca de las 4 de la mañana, un vehículo arribó al lugar para recoger a la mujer y trasladarla junto con los objetos robados.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 2 de Lomas de Zamora, sede Quilmes, se hizo cargo de la causa penal. Tras recopilar pruebas y videos, se logró localizar a la sospechosa.

Con la orden de allanamiento expedida por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Quilmes, los efectivos policiales irrumpieron este miércoles en una casa situada en la localidad de Ezeiza.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron cuatro celulares, seis relojes masculinos de alta gama, fragancias importadas, controles remotos vehiculares y vestimenta que coincide con la que figura en los videos.

En tanto, la fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si la detenida actuaba con ayuda de terceros.