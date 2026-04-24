Menú
Radio en vivo
Viernes, 24 de abril de 2026

Berazategui: difunden el indetikit de una "viuda negra"

Buscan a la mujer señalada en una causa cuya víctima fue un jubilado de 68 años en Berazategui.

Redacción FMQ

La policía de Berazategui difundió el identikit de una mujer acusada de cometer un robo bajo la modalidad "viuda negra", tras el ataque a un jubilado de 68 años ocurrido a mediados de febrero y conocido públicamente en las últimas horas.

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría conocido a la sospechosa a través de una aplicación de citas. Ella se presentó como "Melina" y aseguró vivir en Lanús. Según el testimonio, no era la primera vez que se veían, ya que habrían concretado al menos dos encuentros previos antes del hecho.

El episodio tuvo lugar durante la noche del 15 de febrero, cuando la mujer acudió a la vivienda de la víctima. Allí compartieron una cena y bebidas, pero en un momento el hombre comenzó a sentirse mareado, por lo que decidió acostarse. Desde entonces, no recuerda nada más.

Al despertar, horas después, constató el faltante de dinero en efectivo -incluyendo dólares-, su camioneta Volkswagen Amarok y otros objetos personales. La investigación apunta a que la víctima habría sido sedada, una práctica habitual en este tipo de delitos.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

4
Afirman que Rodrigo De Paul estaría enviando mensajes a otras mujeres en medio de su relación con Tini Stoessel
Noticias

Afirman que Rodrigo De Paul estaría enviando mensajes a otras mujeres en medio de su relación con Tini Stoessel

5
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

Últimas noticias de Berazategui