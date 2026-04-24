Berazategui: difunden el indetikit de una "viuda negra"

La policía de Berazategui difundió el identikit de una mujer acusada de cometer un robo bajo la modalidad "viuda negra", tras el ataque a un jubilado de 68 años ocurrido a mediados de febrero y conocido públicamente en las últimas horas.

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría conocido a la sospechosa a través de una aplicación de citas. Ella se presentó como "Melina" y aseguró vivir en Lanús. Según el testimonio, no era la primera vez que se veían, ya que habrían concretado al menos dos encuentros previos antes del hecho.

El episodio tuvo lugar durante la noche del 15 de febrero, cuando la mujer acudió a la vivienda de la víctima. Allí compartieron una cena y bebidas, pero en un momento el hombre comenzó a sentirse mareado, por lo que decidió acostarse. Desde entonces, no recuerda nada más.

Al despertar, horas después, constató el faltante de dinero en efectivo -incluyendo dólares-, su camioneta Volkswagen Amarok y otros objetos personales. La investigación apunta a que la víctima habría sido sedada, una práctica habitual en este tipo de delitos.