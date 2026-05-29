Berazategui: familias accederán a refacciones en sus hogares

Más de 80 familias de Berazategui recibieron subsidios del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, para realizar obras de refacción y acondicionamiento en sus viviendas, mientras avanza la construcción de un nuevo espacio comunitario en el Barrio 6 de Enero de Sourigues. Estas acciones se desarrollan en un escenario de retracción de la inversión nacional en materia de hábitat y obra pública.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini y el intendente Carlos Balor. Allí, familias de los barrios 9 de Julio, San Agustín, 1°de Mayo y Santa Isabel II accedieron al apoyo económico correspondiente al programa provincial de Mejoramientos Habitacionales, que les permitirá realizar trabajos de ampliación, refacción y acondicionamiento de sus viviendas, incluyendo mejoras en techos, pisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otras obras.

El intendente, por su parte, resaltó la importancia de contar con "un Gobierno provincial que acompaña permanentemente a los vecinos y vecinas de la provincia, sobre todo en momentos tan difíciles como estos", y ratificó su compromiso de continuar "el legado de Juan José Mussi y su proyecto para seguir mejorando la calidad de las familias del distrito".

Este programa resulta fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, su seguridad y bienestar y constituye una herramienta clave para promover la inclusión social y el fortalecimiento comunitario.