Berazategui: familias accederán a refacciones en sus hogares
Este programa resulta fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias.
Más de 80 familias de Berazategui recibieron subsidios del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, para realizar obras de refacción y acondicionamiento en sus viviendas, mientras avanza la construcción de un nuevo espacio comunitario en el Barrio 6 de Enero de Sourigues. Estas acciones se desarrollan en un escenario de retracción de la inversión nacional en materia de hábitat y obra pública.
La actividad fue encabezada por el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini y el intendente Carlos Balor. Allí, familias de los barrios 9 de Julio, San Agustín, 1°de Mayo y Santa Isabel II accedieron al apoyo económico correspondiente al programa provincial de Mejoramientos Habitacionales, que les permitirá realizar trabajos de ampliación, refacción y acondicionamiento de sus viviendas, incluyendo mejoras en techos, pisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otras obras.
El intendente, por su parte, resaltó la importancia de contar con "un Gobierno provincial que acompaña permanentemente a los vecinos y vecinas de la provincia, sobre todo en momentos tan difíciles como estos", y ratificó su compromiso de continuar "el legado de Juan José Mussi y su proyecto para seguir mejorando la calidad de las familias del distrito".
Este programa resulta fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, su seguridad y bienestar y constituye una herramienta clave para promover la inclusión social y el fortalecimiento comunitario.