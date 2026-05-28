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Jueves, 28 de mayo de 2026

María Sotolano encabezó junto a Mauricio Macri el foro de legisladores provinciales del PRO

El encuentro se realizó en la sede nacional del partido en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a dirigentes de distintos distritos para coordinar una agenda política y parlamentaria federal.

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La diputada quilmeña María Sotolano participó este jueves de un encuentro encabezado por el presidente del PRO, Mauricio Macri, junto a legisladores provinciales de todo el país, con el objetivo de fortalecer la articulación política y parlamentaria entre los distintos distritos.

La reunión se llevó adelante en la sede nacional del PRO, ubicada en la calle Balcarce de la Ciudad de Buenos Aires, y contó además con la presencia de la vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando de Andreis; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Durante la apertura del foro, Sotolano destacó la importancia de recuperar espacios de coordinación política y legislativa y aseguró que se trata de "un ámbito de intercambio y posicionamiento de proyectos y acción política en cada provincia".

La legisladora quilmeña remarcó además que "donde legisla el PRO se marca una diferencia", y puso como ejemplo iniciativas parlamentarias impulsadas por el espacio como el proyecto de ficha limpia.

En el encuentro, Mauricio Macri realizó un análisis de la situación política nacional y se debatieron los desafíos de gestión y la realidad económica y social de las distintas provincias.

Según se informó, el PRO busca consolidar una mesa federal permanente de coordinación legislativa para compartir iniciativas y fortalecer el trabajo político territorial en todo el país.

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