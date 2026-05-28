Eva Mieri supervisó un operativo de saturación en Quilmes Oeste y se reunió con el nuevo titular de la Comisaría 9º

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó este jueves un nuevo operativo de saturación motorizado en la jurisdicción de la Comisaría 9º de Quilmes Oeste y mantuvo una reunión de trabajo con el nuevo titular de la dependencia, Ariel Costilla, para coordinar estrategias de seguridad en la zona.

El operativo se desarrolló en el barrio Calchaquí y contó con la participación de efectivos de distintas fuerzas policiales motorizadas, además de grupos especiales de la Policía Bonaerense y la UTOI.

"Dimos comienzo a un nuevo operativo de seguridad con el objetivo de intensificar la prevención del delito en zonas estratégicas y cuidar a nuestros vecinos y vecinas", señaló Eva Mieri, quien estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano.

Por su parte, De Stéfano destacó que estos procedimientos "culminan con distintas aprehensiones, secuestros y detenciones", y remarcó la importancia de reforzar la presencia policial en los barrios.

Desde el Municipio indicaron que el despliegue forma parte de las políticas de prevención impulsadas junto al Ministerio de Seguridad bonaerense y que se apoyan en el análisis del Observatorio Criminal de la Secretaría de Seguridad local.

Además, se recordó que el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito permitió incorporar más patrulleros, cámaras de seguridad, alarmas vecinales, tótems y nuevas tecnologías para fortalecer la seguridad en el distrito.