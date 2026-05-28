Más de 70 becarios de salud pasaron a planta temporaria en la UPA 17 de Quilmes

Más de 70 becarios y becarias de salud de la UPA 17 de Quilmes pasaron a planta temporaria en el marco de un acto de reconocimiento realizado este miércoles en el establecimiento sanitario.

La actividad fue encabezada por la directora de la UPA 17, Tamara Masseroni, junto a representantes de ATE Quilmes, delegados gremiales y autoridades del Hospital Iriarte. Desde el gremio destacaron que muchos de los trabajadores que accedieron a la estabilidad laboral ingresaron al sistema de salud durante la pandemia de COVID-19.

ATE Quilmes calificó la medida como "un acto de justicia" y remarcó que el avance es resultado del trabajo conjunto entre las representaciones sindicales provinciales, la seccional local y los cuerpos de delegados del Hospital Iriarte y de la UPA 17.

Durante el encuentro también participaron integrantes de la Comisión Administrativa de ATE Quilmes, la directora asociada del Hospital Iriarte, Adriana De Figueredo, y el director asociado de Gestión Administrativa, Diego Vega.

Desde el sindicato señalaron además la importancia de continuar impulsando nuevos pases a planta para garantizar estabilidad laboral a todos los trabajadores y trabajadoras del sistema público de salud.