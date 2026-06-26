Capturaron a dos ladrones que fingían ser policías para perpetrar asaltos

Dos ladrones, que fingían ser policías para perpetrar asaltos, fueron detenidos el jueves en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que los apresados tienen 54 y 51 años, y que el mayor de ellos tenía pedido de captura emitido el 25 de julio de 2023 por el ilícito de "abuso de arma y lesiones" a requerimiento del Juzgado de Garantías N° 2 perteneciente a los tribunales platenses.

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Según precisaron los informantes, los delincuentes fueron interceptados en el cruce de Presidente Raúl Alfonsín y Sarmiento, por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) del distrito.

Trascendió que, en esos momentos, se movilizaban a bordo de un VW Gol Trend gris, carente de dominio.

Los objetos que se incautaron

En el interior del vehículo se incautaron una pistola Bersa TPR9 nueve milímetros con la numeración limada, cinco chapas patentes con diferentes dominios, once precintos negros, un par de guantes grises, un soplete, cinco cargadores para armas nueve milímetros, una barreta, diversas herramientas, un aparato de telefonía celular, un juego de esposas, municiones 38 special, nueve milímetros y 3.80, un chaleco antibalas sin numeración, prendas de vestir policiales, un correaje, una baliza azul del tipo chichón y la suma de 30.000 pesos.

Al respecto, los investigadores certificaron que la matrícula del VW Gol Trend finalizaba en 267 y que el auto había sido sustraído el 8 de agosto de 2024 en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

La investigación

Hasta el momento, se cree que los marginales simulaban ser efectivos policiales para llevar a cabo robos en el conurbano.

Intervino en la causa penal, Yanina Vanesa Estévez, fiscal de la Unidad Funcional N° 6 de la jurisdicción.

Por F.V.

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