Capturaron a un joven que era intensamente buscado por el asesinato de un pibe a balazos y a golpes

Un joven que era buscado por estar sindicado de haber participado en el asesinato de un pibe de 17 años, quien murió al ser agredido a balazos y a golpes en una pelea callejera, fue detenido el viernes por los pesquisas policiales en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Ya suman tres los apresados por el crimen.

Voceros judiciales revelaron que al individuo, de 20 años, se lo requería como consecuencia del fallecimiento de la víctima, identificada, en forma oficial, como Braian Nahuel Hoste.

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Según agregaron los informantes, el sujeto resultó capturado en el cruce de Tucumán y Garay, como saldo de un procedimiento realizado por los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona.

Trascendió que el ilícito se produjo a las 14.30 del 29 de abril en Coronel Suárez al 2400, casi en el cruce con Falucho, en Villa Gascón, cuando, en una disputa callejera, el menor perdió la vida luego de haber sido atacado a golpes y a disparos.

Al sospechoso que fue capturado lo alojaron en la Unidad Penitenciaria N° 44, situada en la localidad de Batán.

Los otros detenidos por el crimen

A raíz de lo ocurrido, el 28 de mayo, un adolescente, de 16 años, se entregó detenido, acompañado por su madre; en tanto que un hermano de este chico, de 19 años, fue arrestado el 11 de junio mientras se hallaba en la finca habitada por su novia.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado", la doctora Mariana Inés Baqueiro, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de los tribunales marplatenses.

Por F.V.

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