Desbarataron a banda de falsos policías que vendía cocaína y marihuana

Cuatro integrantes de una banda delictiva de falsos policías, que vendían cocaína y marihuana, fueron detenidos por las autoridades en la zona norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que los apresados tienen 43, 34, 32 y 19 años.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito, quienes recibieron declaraciones testimoniales y realizaron tareas de campo encubiertas para certificar el accionar de los hampones.

El saldo de los operativos

Trascendió que, como saldo de los operativos, los uniformados consiguieron incautar 170 dosis de cocaína, 213 envoltorios con marihuana, una balanza de precisión, elementos utilizados para fraccionar los estupefacientes, una remera negra y una gorra con escudos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un revólver Galand 22 largo que tenía pedido de secuestro por haber sido robado, dos municiones 22, otras cuatro 32 largo, dos nueve milímetros y una calibre 3.80, y cinco aparatos de telefonía celular.

Intervino en la causa penal el doctor Federico González, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Drogas del distrito y perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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