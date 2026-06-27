Crimen de Agostina: el dato revelador del día que la policía visitó la casa de Barrelier con el cuerpo de la adolescente en el lugar

Mientras avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega, salió a la luz un dato que genera nuevos interrogantes sobre las primeras horas del caso: efectivos policiales estuvieron en la vivienda de Claudio Barrelier cuando el cuerpo de la joven de 14 años todavía estaba ahí.

La reconstrucción de los hechos indica que la adolescente ingresó al domicilio de Juan del Campillo 878 el sábado 23 de mayo a las 22.55. Para la fiscalía, el ataque ocurrió pocos minutos después y terminó con el asesinato de la joven.

Ya el domingo 24 de mayo, cerca de las 18, Melisa Heredia, madre de la víctima, amplió la denuncia por averiguación de paradero y mencionó ante la Unidad Judicial el nombre de Claudio Barrelier por primera vez.

Para quienes llevaban adelante la pesquisa, esa información tenía un peso clave, ya que una verificación básica de antecedentes podía haber puesto en evidencia que se trataba de una persona que requería un seguimiento más exhaustivo.

No obstante, la investigación tomó otro rumbo: los efectivos se presentaron en el domicilio y trasladaron a Barrelier a una comisaría para tomarle declaración en calidad de testigo.

Cómo fue el traslado de Barrelier y por qué hoy es una pieza clave de la investigación

La documentación incorporada a la causa indica que a las 19:23 del sábado 24 de mayo un móvil de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 13 se presentó en la casa de Barrelier con el objetivo de entrevistarlo en el marco de la búsqueda de Agostina.

Tras el contacto con los agentes, el hombre fue llevado a la Unidad Judicial para brindar testimonio sobre el caso. De acuerdo con los registros incluidos en el expediente, estuvo ahí durante poco más de una hora antes de regresar a su domicilio.

La vivienda de Claudio Barrelier, ubicada en Juan del Campillo 878.

La reconstrucción temporal realizada por los investigadores ubica ese procedimiento en un momento clave de la causa. Según la hipótesis que sostiene actualmente la fiscalía, para entonces el cuerpo de la adolescente todavía estaba en la vivienda.

Tras completar su declaración, Barrelier fue llevado de regreso a su vivienda por los mismos efectivos que lo habían trasladado. Los registros incorporados a la causa señalan que volvió al domicilio de Juan del Campillo 878 cerca de las 20:47.

Los investigadores consideran que la secuencia resulta determinante para entender cómo se desarrollaron las primeras actuaciones y qué información estaba disponible en ese momento.

Las comunicaciones de Barrelier y las imágenes que ahora revisa la fiscalía

La investigación también puso el foco en una serie de movimientos realizados por Claudio Barrelier durante la tarde del domingo. Entre ellos figuran varias comunicaciones telefónicas, incluida una llamada a un abogado, que quedaron bajo análisis de los investigadores.

Tras esos contactos, el hombre salió en distintas oportunidades de su vivienda y recorrió los alrededores donde se encuentran instaladas cámaras de seguridad. Para la fiscalía, esas acciones podrían estar vinculadas con un intento de determinar qué dispositivos habían captado imágenes de la noche anterior.

La principal hipótesis sostiene que Barrelier buscaba establecer si alguna cámara registró el trayecto que realizó cuando llegó a su domicilio junto a Agostina Vega.

La fiscalía analiza el traslado de Barrelier para declarar mientras el cuerpo de Agostina Vega aún estaba en la vivienda.

Los registros incorporados al expediente también ubican otro episodio horas más tarde. Ya durante la noche, luego de regresar de la Unidad Judicial, Barrelier volvió a abandonar la vivienda acompañado por su hija.

Según la reconstrucción de los investigadores, ambos realizaron un recorrido similar al que, según la causa, había efectuado junto a la adolescente antes del crimen. Esa secuencia forma parte de las medidas de análisis que actualmente lleva adelante la fiscalía.

Los investigadores intentan determinar qué sucedió durante las primeras horas de la búsqueda, especialmente a partir de la secuencia que hoy genera interrogantes: Barrelier fue citado para declarar, trasladado por efectivos policiales y posteriormente regresó a la vivienda que, según la hipótesis de la fiscalía, todavía ocultaba el cuerpo de Agostina.

Mientras, la causa sigue su curso con cuatro detenidos. Claudio Barrelier está acusado de ser el presunto autor del femicidio, mientras que Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani enfrentan cargos por presunto encubrimiento agravado.