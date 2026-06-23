Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 23 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
DATO

Las imágenes de Barrelier después del crimen de Agostina que podrían ser claves para la investigación

El principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años en Córdoba fue filmado cruzando desde la vereda de su casa hacia enfrente.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La Justicia sigue unas imágenes de una cámara de seguridad que lo muestran a Claudio Barrelier después del crimen de Agostina Vega y puede ser fundamental en el marco de la investigación.

De esta manera, se lo puede ver a Barrelier el pasado 24 de mayo, día en el que se estima que la adolescente de 14 años ya había sido asesinada.

Qué muestran las imágenes que sigue la Justicia sobre Barrelier

En la secuencia de imágenes registradas se lo ve al acusado cruzar desde la vereda de su casa al otro frente, de acuerdo a lo que difundió El Doce.

Barrelier observando las cámaras (gentileza El Doce).
Barrelier observando las cámaras (gentileza El Doce).

El horario era el de las 18 cuando el sospechoso se acercó a un dispositivo de seguridad para observar su ubicación.

En ese sentido, se intentaba determinar el alcance del lente y en que sectores lograba captar.

Se trata de la misma cámara que registró el ingreso de Agostina Vega el sábado 23 y habría filmado el momento en que el cuerpo fue cargado en un Ford Ka. 

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" rompió una impactante barrera de reproducciones a nivel mundial
Noticias

Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" rompió una impactante barrera de reproducciones a nivel mundial

Últimas noticias de Caso Agostina Vega