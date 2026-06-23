Las imágenes de Barrelier después del crimen de Agostina que podrían ser claves para la investigación

La Justicia sigue unas imágenes de una cámara de seguridad que lo muestran a Claudio Barrelier después del crimen de Agostina Vega y puede ser fundamental en el marco de la investigación.

De esta manera, se lo puede ver a Barrelier el pasado 24 de mayo, día en el que se estima que la adolescente de 14 años ya había sido asesinada.

Qué muestran las imágenes que sigue la Justicia sobre Barrelier

En la secuencia de imágenes registradas se lo ve al acusado cruzar desde la vereda de su casa al otro frente, de acuerdo a lo que difundió El Doce.

Barrelier observando las cámaras (gentileza El Doce).

El horario era el de las 18 cuando el sospechoso se acercó a un dispositivo de seguridad para observar su ubicación.

En ese sentido, se intentaba determinar el alcance del lente y en que sectores lograba captar.

Se trata de la misma cámara que registró el ingreso de Agostina Vega el sábado 23 y habría filmado el momento en que el cuerpo fue cargado en un Ford Ka.