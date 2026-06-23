¡EXCLUSIVO! La abogada del padre de Agostina denunció amenazas: "Me llaman de noche, me tienen cansada"

La abogada Fernanda Alaniz, querellante que representa al padre de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, denunció esta mañana haber recibido graves amenazas y hostigamientos.

"Me han llamado de noche, me tienen aburrida y cansada", señaló en diálogo con Crónica la letrada sobre las amenazas anónimas que recibió en los últimos días. Los mensajes intimidatorios ocurren en el marco de la investigación por el femicidio de la joven.

Las intimidaciones se han materializado tanto a través de llamados telefónicos como mediante mensajes en redes sociales. La abogada detalló que estos textos incluyen advertencias explícitas e implícitas, además de la preocupante difusión de datos sobre su vida personal y profesional a los que terceros no deberían tener acceso.

Lejos de amedrentarse, Alaniz decidió hacer públicas las intimidaciones para responsabilizar a los autores en caso de que ella o su familia sufran algún daño. Asimismo, redobló sus acusaciones apuntando contra el entorno que rodeaba a la adolescente al manifestar que no se callará y seguirá avanzando.

El contexto de estas amenazas cobra mayor tensión debido a las hipótesis que maneja la querella sobre un presunto grupo criminal organizado. La abogada no descarta que detrás del femicidio exista una trama mucho más grande vinculada a otros delitos graves, lo que explicaría el violento intento de silenciar a las partes involucradas.

En las últimas horas, la investigación por la muerte de la joven de 14 años sumó nuevas medidas tras el levantamiento del secreto de sumario y el peritaje de teléfonos celulares.