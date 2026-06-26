El abogado de Soledad Andreani dijo que "el préstamo del auto era una práctica habitual"

Angelo Georgetti, abogado de Soledad Andreani, quien tenía una relación con Claudio Barrelier principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega, sostuvo la inocencia de su defendida tras la reciente ampliación de su declaración indagatoria.

El defensor señaló que su clienta nunca ingresó a la vivienda de Barrelier y que mantenía una relación de pareja con él, desconociendo sus actividades criminales.

La detenida Soledad Andreani.

La mujer continúa detenida en el penal de Bouwer acusada de encubrimiento, pero su defensa asegura que no existen elementos en el expediente que prueben que ella conocía los planes criminales o que facilitó su auto con fines delictivos.

Los investigadores pusieron la lupa sobre los movimientos de los involucrados en las horas previas y posteriores al hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años en Córdoba. Frente a las sospechas, Georgetti enfatizó que la conducta de Andreani se basó en una colaboración constante con los investigadores desde el primer momento.

Según detalló el defensor, su clienta aportó datos que terminaron por incriminar a Barrelier, en lugar de intentar desviar el accionar de la Justicia.

La estrategia defensiva hace hincapié en la declaración testimonial que Andreani brindó de forma voluntaria un día después de la captura del presunto femicida. En aquella oportunidad, la mujer relató cronológicamente cada uno de sus movimientos y entregó su propio teléfono celular, facilitando incluso el patrón de desbloqueo a los peritos informáticos. Para demostrar que no había intenciones de ocultar pruebas, también puso a disposición los dispositivos móviles de sus tres hijos.

"Todas las conductas que la fiscalía le reprocha tienen que ver más con una persona que está colaborando y que está impulsando la investigación", consideró Georgetti.

Uno de los puntos más complejos de la causa gira en torno al auto Ford Ka de Andreani que Barrelier habría usado para trasladar el cuerpo. "Tenía una cédula azul. Eso es otra prueba de que ella le prestaba el vehículo con total normalidad y habitualidad", señaló el abogado y afirmó que hay testigos en la causa que ya confirmaron que el sospechoso usaba el rodado habitualmente, incluso para llevar a las hijas de la mujer a la facultad.

Respecto al lavado del vehículo, la defensa desmintió de forma tajante que se tratara de una maniobra para borrar rastros biológicos tras el crimen.

Claudio Barrelier el principal acusado del femicidio de Agostina.

El letrado precisó que fue el hijo de Andreani quien llevó el auto a un lavadero porque planeaba salir con su novia. La limpieza ocurrió más de 24 horas después de que el coche fuera devuelto y consistió únicamente en un lavado exterior, dado que el comercio no poseía aspiradora en ese momento.

La fiscalía también evalúa una grabación de audio de media hora realizada por el padre de Agostina, donde se sospechaba que la mujer guiaba el relato del imputado. No obstante, Georgetti remarcó que en los últimos minutos de la cinta se escucha claramente cómo Andreani cuestiona con dureza a Barrelier al enterarse de que tenía en su poder el celular de la víctima.

Según la defensa, lejos de encubrirlo, la imputada le sugirió al padre de la menor que solicitara los registros de cámaras de seguridad de esquinas específicas para reconstruir el recorrido.

El defensor pedirá la libertad de su clienta

El abogado presentó una coartada comercial para justificar la rutina del día que se cometió el femicidio. Andreani estuvo en una ferretería comprando cemento para una obra en su domicilio, una circunstancia que ya fue corroborada ante la Justicia por los empleados del local, los albañiles y registros fotográficos.

Georgetti adelantó que se prepara para solicitar la excarcelación de su clienta, alegando que "los puntos grises quedaron completamente aclarados".























































