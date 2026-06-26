Caso Agostina Vega: ¿Cuál fue el motivo por el que se detuvo a la pareja de Barrelier?

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón dispuso en las últimas horas la detención de Marianela Palmero, quien es la actual pareja de Claudio Barrelier, el primer arrestado y principal sospechoso del crimen.

Al igual que Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, a Palmero se la acusa de "encubrimiento". El fiscal tomó la decisión tras constatar que la mujer ocultó información de suma importancia para la causa ya que vivía en la casa de Barrelier (Juan Del Campillo 878) en el barrio Cofico, junto con su hija, y desde un comienzo se sospechó que algo pudo haber escuchado durante la noche en la que habría ocurrido el asesinato y así fue.

Según confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que Palmero no haya escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda.

A su vez, tras las pericias a su celular, se constató que le envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier esa noche que la delata: "¿Qué es ese grito?". A partir de la información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención.

Resultados del estudio con luminol

Otro punto que se conoció en las últimas horas son los estudios con luminol, que confirman el hallazgo de sangre en diversas partes de la casa, pero sobre todo en el lavamanos del baño principal. Todos los ambientes fueron limpiados posterior al crimen.

Actualmente Palmero está detenida en la cárcel de Bouwer acusada de "encubrimiento doblemente calificado". Con su arresto, ya son cuatro los presuntos implicados que tiene la pesquisa por el brutal femicidio de la adolescente.

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