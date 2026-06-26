El WhatsApp revelador por el que detuvieron a la pareja de Barrelier en el caso Agostina

Marianela Palmero, de 29 años, se convirtió en los últimos años en la cuarta detenida en la causa que investiga el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 asesinada en Córdoba.

La mujer fue detenida este jueves tras el pedido del fiscal Raúl Garzón a partir de una pista clave para la investigación.

"¿Qué fue ese grito?", le preguntó Marianela a su pareja por mensaje de WhatsApp.

Esto fue detectado en el peritaje del teléfono móvil de Barrelier, acusado por el homicidio triplemente calificado.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Palmero estaba en su domicilio con su hija de 11 años cuando Barrelier entró con Agostina el sábado 23 de mayo alrededor de las 23. Ya había declarado como testigo frente al fiscal Raúl Garzón.

Por la acusación, la hipótesis de la Justicia es que no intervino en el crimen ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la adolescente, pero después ayudó a ocultar los hechos.

Otro punto que se conoció en las últimas horas son los estudios con Luminol, que confirman el hallazgo de sangre en diversas partes de la casa, pero sobre todo del lavamanos del baño principal. Todos los ambientes fueron limpiados posterior al crimen. A partir de estos datos, se pidió su inmediata detención.

Actualmente Palmero está detenida en la cárcel de Bouwer y se encuentra acusada del delito de encubrimiento doblemente calificado.

Con su arresto, ya son cuatro los presuntos implicados que tiene la pesquisa por el brutal femicidio de la adolescente.