Caso Agostina: Fasseta amplió su declaración indagatoria y afirmó que fue "engañado" por Barrelier

Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos por el crimen de Agostina Vega, amplió su declaración indagatoria frente al fiscal Raúl Garzón este jueves y apuntó contra Claudio Barrelier.

Eduardo Javier Medina Allende, abogado de Fassetta, apuntó que su defendido fue "engañado" por el principal apuntado en el femicidio de la menor.

"Estaba engañado por Barrelier porque había recibido la misma explicación que le había dado a la mamá de Agostina, que era que Agostina se había subido a un auto rojo", explicó el letrado.

Claudio Barrelier.

En ese marco, el abogado resaltó que Fassetta es un "perjeil" porque "no puede aportar nada porque él no estuvo, ni supo ni nada".

Fassetta residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.

Así las cosas, el fiscal acusa a Fassetta y a Soledad Andreani por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Barrelier por ser autor del homicidio triplemente calificado.