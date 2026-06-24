Una cuarta sospechosa en la mira de la familia de Agostina Vega

La abogada del papá de Agostina Vega solicitó formalmente nuevas medidas de prueba y pericias contra una mujer del entorno íntimo del principal acusado.

Se trata de la cuarta persona apuntada por el entorno de la víctima, quienes consideran que su testimonio esconde información clave para el esclarecimiento del femicidio de la adolescente de 14 años.

La representante de Gabriel Vera, Fernanda Alaniz confirmó que los pedidos presentados apuntan directamente contra Marianela Palmero.

La mujer es la pareja actual de Claudio Barrelier y madre de su hija, con quien convivía en la misma propiedad del barrio Cofico en Córdoba donde, según la hipótesis de la fiscalía, se cometió el asesinato.

Agostina junto a su papá Gabriel Vera.

La sospecha de los querrellantes se fundamenta en la presencia de Palmero dentro de la propiedad durante la franja horaria en la que se cometió el femicidio. Para los investigadores resulta sumamente difícil que la mujer no haya escuchado ni percibido los movimientos o ruidos derivados del ataque.

"Estuvo presente en la casa cuando se cometió el hecho y yo no descarto que haya escuchado algo", manifestó Alaniz a los medios. A su vez, la abogada remarcó que los elementos incorporados a la causa demuestran que: "esta mujer sabe mucho más de lo que dice y tiene muchas contradicciones que son dignas de investigación".

La querella busca determinar con precisión el grado de conocimiento que Palmero tuvo sobre el femicidio y si le corresponde una imputación por encubrimiento agravado. En el marco del proceso, trascendió que una exjefa del bar Wachitas identificó a la mujer bajo el alias de "La Gringa Ludmila", señalando que trabajaba allí atendiendo mesas.

Viviana Brizuela, madre de Barrelier, aportó datos sobre la situación de su nuera al confirmar que la joven permanecía en el domicilio cuando la Policía de Córdoba irrumpió para ejecutar los allanamientos ordenados por la Justicia. Horas después del hallazgo del cuerpo, la mujer describió que Palmero se encontraba destruida y que no lograba asimilar la gravedad de lo sucedido en el lugar.

Detenidos

Para la fiscalía, Barrelier engañó a la menor de edad, abusó sexualmente de ella y la estranguló con el único objetivo de ocultar el ataque inicial y asegurar su impunidad. Con posterioridad al homicidio, el agresor intentó hacer desaparecer el cuerpo de la adolescente para borrar los rastros del delito.

Los detenidos se negaron a declarar.

Osvaldo Fasetta, de 47 años, es el segundo detenido en la causa y permanece imputado por encubrimiento agravado en contexto de violencia de género. El hombre alquilaba una de las habitaciones de la casa del barrio Cofico y la investigación presume que colaboró activamente, al punto de realizar llamados falsos a la madre de Agostina diciéndole que la tenían dormida para demorar la búsqueda.

Soledad Andreani, expareja de Barrelier, completa la lista de los tres detenidos actuales bajo el cargo de encubrimiento agravado. Los investigadores establecieron que la mujer le facilitó al presunto femicida el automóvil Ford Ka que se utilizó para trasladar y descartar el cadáver en una zona descampada del barrio Ampliación Ferreyra.