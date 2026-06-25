Detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un giro clave en Córdoba con la detención de Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, el principal imputado por el asesinato de la adolescente.

La orden de captura fue emitida este jueves por el fiscal Raúl Garzón, quien imputó a la mujer por el delito de encubrimiento doblemente agravado, bajo la sospecha de que colaboró activamente en el ocultamiento de pruebas.

Las contradicciones de la declaración y la hipótesis fiscal

La sospecha de los investigadores apunta a que la mujer se encontraba dentro de la vivienda del barrio Cofico en el momento en que se cometió el femicidio.

Las alarmas judiciales se encendieron tras el levantamiento del secreto de sumario, cuando se analizaron las declaraciones testimoniales que Palmero brindó sobre la noche del 23 de mayo, fecha de la desaparición de la víctima.

En su relato original, afirmó que el acusado salió brevemente a las 21:45 para pedir dinero en efectivo para un supuesto remís y que luego regresó a comer empanadas y jugar a los videojuegos con normalidad.

Sin embargo, el cotejo de datos con otros inquilinos de la denominada "casa del horror" arrojó severas inconsistencias sobre el rol que ella desempeñó en las horas críticas posteriores al crimen en Córdoba.

El protocolo de encubrimiento por violencia de género

La figura penal aplicada por la Justicia responde a la presunción de que Palmero ayudó a Claudio Barrelier a borrar rastros fundamentales para desviar la pesquisa inicial.

La situación judicial de la imputada se complicó tras el testimonio de otro testigo llamado Matías, quien detalló haber encontrado al acusado quebrado emocionalmente y llorando junto a su madre y a la propia Palmero la noche siguiente.

El fiscal Raúl Garzón determinó que el agravante por mediar violencia de género es aplicable debido al contexto del delito precedente.

Mientras el principal sospechoso continúa bajo prisión preventiva por femicidio, las autoridades de Córdoba peritan los teléfonos celulares de los involucrados para determinar el alcance definitivo de la complicidad interna.