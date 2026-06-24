Las imágenes de la casa de Barrelier por dentro: en qué lugares se detectaron rastros de sangre

La investigación del homicidio de Agostina Vega sumó nuevas pruebas tras el levantamiento del secreto de sumario.

Finalmente, se conoció el resultado de las pericias químicas realizadas en la vivienda de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen y expareja de la madre de la víctima de 14 años.

Los análisis con luminol, un reactivo químico que reacciona ante la presencia de hierro en la hemoglobina, permitieron identificar rastros de sangre que no son perceptibles a simple vista, incluso en superficies que han sido sometidas a procesos de limpieza previos.

De acuerdo al expediente, el resultado de la prueba resultó positivo en uno de los ambientes de la casa donde Agostina habría sido asesinada.

El desorden hallado en la cocina del principal acusado, Claudio Barrelier.

Los peritos de la Policía cordobesa constataron marcas reactivas que coinciden con manchas hemáticas en el baño del inmueble, por lo que las muestras recolectadas fueron enviadas al laboratorio forense para su correspondiente cotejo genético y determinación de perfil de ADN.

La propiedad de Barrelier -donde también vivía el segundo imputado en la causa, Claudio Fassetta- se encuentra sobre la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.

Allí, los investigadores tomaron fotografías de cada uno de los ambientes durante el allanamiento posterior a la desaparición de la adolescente.

Las pericias con luminol detectaron restos de sangre en el baño de la vivienda de Claudio Barrelier.

En el sector del living-comedor se hallaron electrodomésticos, cuadros fijos en las paredes y varios muebles esparcidos. Asimismo, los registros de las habitaciones muestra el desorden que predominaba en la vivienda: indumentaria, cajas, bolsos, muebles rotos y juguetes apilados en las esquinas y pasillos.

Cómo sigue la causa por el homicidio de Agostina Vega

La querella que representa al padre de la adolescente presentó una petición para extender las imputaciones. La solicitud implica a Marianela Palmero, la mujer que cohabitaba la vivienda de barrio Cofico junto a Barrelier y con quien comparte una hija.

La sospecha de la abogada querellante es que Palmero se encontraba en el interior del domicilio al momento en que se produjo la agresión contra la adolescente.

A partir de esta hipótesis, la expareja de Barrelier podría ser imputada por encubrimiento agravado.

Por su parte, el abogado defensor del principal sospechoso, Jorge Cassini, ratificó el agravamiento de la situación procesal de su asistido, quien pasó a estar acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género.