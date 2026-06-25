La estremecedora súplica de la mamá de Agostina Vega a Claudio Barrelier cuando buscaba a su hija

La investigación por el femicidio de Agostina Vega (14) sumó elementos impactantes tras el levantamiento del secreto de sumario, debido a que se conocieron los audios y mensajes de texto que intercambiaron Melisa Heredia, madre de la adolescente, y Claudio Barrelier, detenido en la causa, cuando la familia de la chica intentaba encontrarla en la ciudad de Córdoba.

Los mensajes, cruzados por WhatsApp e incorporados al expediente, fueron enviados el domingo 24 de mayo pasado, sólo un día después de que Agostina fuera vista por última vez.

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Según la investigación judicial, para ese momento la adolescente ya había sido asesinada en la vivienda de la calle Juan del Campillo 878, donde vivía Barrelier, quien hoy se encuentra preso.

De acuerdo con los audios difundidos por Noticiero Doce, a las 17.18 Heredia le envió un mensaje de voz a Barrelier en el que le suplicaba que ayudara a "conseguir imágenes de cámaras de seguridad para identificar el vehículo" en el que presuntamente se habría trasladado la adolescente.

Además, la mujer le reclamó que actuara como si se tratara de una hija propia.

"La Agostina no aparece todavía. Por favor, hacé como si fuera tu hija c..., no me hagas esto", rogó.

En ese marco, le pidió que averiguara "la patente del supuesto automóvil" rojo que él mencionó en las primeras horas de la desaparición de Agostina.

Barrelier le aseguró que estaba "colaborando con la búsqueda", además de manifestar que él también se encontraba afectado por la situación.

"Gorda, me estoy moviendo. No te pensés que estoy bien", dijo el ahora detenido.

Heredia, sin embargo, insistió y fue más tajante aún. "Claudio, tenés media hora para que me consigas la patente del auto", le exigió en un mensaje de texto.

Barrelier le respondió que estaba intentando colaborar. "No me digas así, porque sí estoy moviéndome. Me desmayé porque no daba más. Pero sí me estoy moviendo", sostuvo.

La madre de la adolescente volvió a la carga con otro mensaje. "Tengo ochocientos mil contactos en la Policía y están buscando en otro lado, menos en donde tienen que buscar. Claudio, por favor, conseguime la patente del auto. Dale, movete", cerró la mujer.

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