Quién es Marianela Palmero, la cuarta detenida por el crimen de Agostina Vega

El fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de Marianela Palmero en el marco de la causa que investiga el crimen de Agostina Vega. La mujer, conocida como "La gringa Ludmila", fue imputada por encubrimiento.

Su nombre real y su rol fueron identificados a partir de las declaraciones de una exempleada de Wachitas Bar, el establecimiento nocturno que se encuentra bajo investigación judicial por sus conexiones con los involucrados en el crimen.

Mariana Palmero era conocida como "la gringa Ludmila".

Quién es Marianela Palmero

Palmero es la madre de una de las hijas de Barrelier y compartía con él la vivienda de la calle Juan del Campillo al 800. Las cámaras de seguridad de la zona constataron el ingreso de la víctima junto al principal imputado en la madrugada del 24 de mayo, y es donde se presume que se cometió el asesinato.

La mujer se encontraba en el interior de la propiedad de dos plantas cuando el lugar fue allanado el pasado 27 de mayo.

Además de su presencia en la vivienda, las declaraciones de Palmero constan en el expediente en dos oportunidades previas a su arresto, con fechas del 27 y 29 de mayo.

Las contradicciones detectadas en sus testimonios y sus posteriores ausencias de los lugares que frecuentaba habitualmente alertaron a los fiscales sobre una presunta evasión.

Además, testigos de la causa, como una extrabajadora identificada como Carla, señalaron que la detenida mantenía una relación estrecha con Soledad Andreani, la encargada de Wachitas Bar, quien también permanece privada de su libertad.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Córdoba sostiene que Palmero no funcionó como una observadora pasiva. Por el contrario, los peritajes e indicios sugieren que la mujer formó parte de un entramado diseñado para encubrir el delito dentro de la casa de Del Campillo.

Por su parte, Carlos Nayi, abogado representante de la familia materna de la víctima, precisó que Palmero fue imputada por encubrimiento doblemente agravado.

En tanto, los abogados del padre de la menor, Gabriel Vega, sostuvieron que resultaba inverosímil que las personas que cohabitaban en la vivienda de Barrelier desconocieran los hechos ocurridos durante el fin de semana del 24 de mayo.