Apresaron a un hombre que era buscado por el asesinato de un joven de 21 años

Un hombre, al que se lo buscaba por estar sindicado de haber participado en el asesinato de un joven de 21 años, fue detenido el lunes por los pesquisas policiales. El crimen había ocurrido en 2025 en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al individuo, de 34 años, se lo requería por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Diego Paz.

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Según agregaron los informantes, el sujeto resultó apresado por los servidores públicos destinados en la comisaría 4ª del distrito y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 6 de la zona.

Trascendió que el aprehendido figura sospechado de haber ocasionado el fallecimiento del muchacho.

Consta en el expediente que las mencionadas diligencias se llevaron adelante como consecuencia del ilícito, que se perpetró el 4 de abril de 2025, en Carlos Guido Spano al 1100, casi en el cruce con Santiago del Estero.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el Juzgado de Garantías N° 1 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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