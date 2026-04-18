Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 18 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
HOMICIDIO

Asesinaron a hombre a cuchilladas en una pelea vecinal y por el crimen apresaron a dos menores

El caso ocurrió en la zona sur del territorio bonaerense y la víctima era una persona de 48 años.

Fernando Vázquez

Un hombre, de 48 años, fue asesinado presuntamente por dos menores, quienes lo agredieron a cuchilladas en una pelea vecinal, en un suceso registrado en el sur de la provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales detuvieron luego a ambos sospechosos.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Claudio Gastón González.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en la calle 479 al 1300, entre 8 y 10, en Villa Savoia, donde los implicados, como saldo de una disputa, resolvieron atacar al damnificado.

Trascendió que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado recibido en el número telefónico de emergencias 911, arribaron al escenario de la mencionada reyerta.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cadáver y lograron determinar que presentaba múltiples heridas de arma blanca en diversas partes del cuerpo.

Los adolescentes fueron apresados

Minutos más tarde, los servidores públicos de la comisaría 10ª del distrito y los miembros del C.P. apresaron por lo ocurrido a dos adolescentes de 17 y 15 años, quienes resultaron interceptados en calle 480 al 1300, entre 8 y 10, certificándose que uno de ellos tenía manchas de sangre en las zapatillas.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Carmen Viviana Ibarra, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy


Esta nota habla de:
1
Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable
Shows

Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable

2
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

3
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de Policiales