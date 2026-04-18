Asesinaron a hombre a cuchilladas en una pelea vecinal y por el crimen apresaron a dos menores

Un hombre, de 48 años, fue asesinado presuntamente por dos menores, quienes lo agredieron a cuchilladas en una pelea vecinal, en un suceso registrado en el sur de la provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales detuvieron luego a ambos sospechosos.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Claudio Gastón González.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en la calle 479 al 1300, entre 8 y 10, en Villa Savoia, donde los implicados, como saldo de una disputa, resolvieron atacar al damnificado.

Trascendió que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado recibido en el número telefónico de emergencias 911, arribaron al escenario de la mencionada reyerta.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cadáver y lograron determinar que presentaba múltiples heridas de arma blanca en diversas partes del cuerpo.

Los adolescentes fueron apresados

Minutos más tarde, los servidores públicos de la comisaría 10ª del distrito y los miembros del C.P. apresaron por lo ocurrido a dos adolescentes de 17 y 15 años, quienes resultaron interceptados en calle 480 al 1300, entre 8 y 10, certificándose que uno de ellos tenía manchas de sangre en las zapatillas.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Carmen Viviana Ibarra, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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