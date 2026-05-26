¡VIDEO! Le reclamó a la almacenera que trató mal a su hermana y terminaron a las piñas

Una clienta y una cajera se pelearon a trompadas dentro de un almacén de barrio en Neuquén el pasado lunes, en un episodio que quedó grabado por las cámaras de seguridad del local y cuyo video se viralizó en Instagram, X y TikTok.

La mujer había ingresado al comercio para reclamar por el trato que, según manifestó, había recibido su hermana en una visita previa.

Inmediatamente, la discusión escaldó rápido: insultos, acusaciones cruzadas y, en un momento, la clienta tomó el producto que acababa de comprar y se lo arrojó a la cabeza a la empleada.

El impacto desencadenó la pelea. Ambas comenzaron a golpearse delante de los clientes presentes, según se observa en las imágenes.

Piñas, tirones de pelo y la caja registradora en el piso

El enfrentamiento se volvió caótico entre las góndolas y la caja. Las dos mujeres se tomaron del cabello, se empujaron y varios elementos del local terminaron en el suelo. La caja registradora cayó violentamente en medio del forcejeo.

Un joven que estaba de compras intentó separarlas, pero no pudo solo. Recién cuando ingresaron dos personas más al local lograron apartar a las involucradas.

Pese a la violencia del episodio, medios locales informaron que ninguna de las dos mujeres sufrió lesiones graves.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy