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Viernes, 27 de marzo de 2026

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PÁNICO TOTAL

¡VIDEO! Así una paciente atacó a golpes a una empleada del hospital

La mujer tendría problemas de salud mental. También le rompió el celular. Intervino la policía.

María Helena Ripetta
María Helena Ripetta

Una paciente atacó a golpes a una empleada del Hospital de Maternidad Dr. Eduardo Oller en San Francisco Solano

El hecho ocurrió el pasado martes y la brutal agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad de la institución, que muestran el momento exacto en el que la mujer irrumpía en el sector donde se encontraba la trabajadora.

Según las primeras informaciones, la agresora sería una paciente que se atiende en el área de salud mental del establecimiento.

Con una actitud engañosa y de aparente calma, la paciente aprovechó un descuido para acercarse a la víctima y pegarle más de 30 veces. 

Todo se desencadenó luego de que la empleada le indicara a la mujer que no podía circular libremente por zonas que están restringidas al público. Esa indicación fue el detonante de la agresión.

En medio del ataque, la empleada optó por no defenderse, tratando únicamente de cubrirse de los golpes. La secuencia se detuvo gracias a la intervención del personal del hospital, que tuvo que tironear de la agresora para frenarla. 

No conforme con los golpes, la mujer, totalmente enfurecida, le arrebató el teléfono celular a la víctima y lo revoleó con fuerza contra el suelo antes de ser finalmente reducida.

Tras el incidente, un móvil policial llegó al lugar. Ambas protagonistas fueron trasladadas por separado a la comisaría de la zona. 

El caso quedó a cargo de la UFI N°11, donde la causa fue caratulada preventivamente como "lesiones y daños", mientras se evalúa el estado de salud de la trabajadora y la situación psiquiátrica de la atacante.

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