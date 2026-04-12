Escándalo en Estudiantes de Río Cuarto: el polémico comunicado que anuncia una fuerte decisión con varios jugadores del plantel

Estudiantes de Río Cuarto sumó un nuevo capítulo que preocupa en medio del mal presente deportivo porque el club comunicó que separó del plantel a un grupo de jugadores por "situaciones que no se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos" de la institución.

Si bien por el momento no trascendieron los nombres de los implicados, entre ellos habría algunos nombres con una extensa trayectoria en la Primera del fútbol argentino. Además, el club informó que desde ahora esos futbolistas se entrenarán de manera diferenciada.

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La decisión, según remarcaron, la tomó la dirigencia de común acuerdo con la secretaría técnica y será por tiempo indeterminado, por lo que podrían no volver a vestir la camiseta de la institución a falta de tres fechas para terminar la fase regular y con un mercado de pases a la vista.

Las razones de esta decisión que tomó el conjunto cordobés son diversas, pero según pudo averiguar este medio se debe a que algunos futbolistas cuestionaron decisiones de la dirigencia y del entrenador interino Gerardo "Toro" Acuña.

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Más allá de todas las situaciones internas que desembocaron en esto, la crisis escaló por el presente deportivo: Estudiantes está último en la tabla de promedios y la general con 5 puntos, por lo que se encuentra en zona de descenso. Además, ganó solo un partido en el año, frente a Huracán, y viene de quedar eliminado por penales de la Copa Argentina ante San Martín de Tucumán.