Habló Lionel Scaloni: los amistosos de la Selección Argentina, Lionel Messi, el Mundial y más

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en el Predio de Ezeiza antes del compromiso amistoso de la Selección Argentina de este viernes ante Mauritania en La Bombonera.

"No es culpa de nadie que no se haya jugado la Finalissima, el fútbol pasó a un segundo plano. Con De La Fuente hablé esa semana y él estaba igual que yo, sin saber lo que pasaba", comentó el entrenador sobre la cancelación del compromiso frente a España.

"Hay que darle tiempo, está en el club más exigente del mundo. Su carrera recién empieza, hay que ir poco a poco", blanqueó sobre la convocatoria de Franco Mastantuono.

"Respeto a los partidos previos al Mundial, un rival tengo entendido que será Serbia", confesó el entrenador de la Albiceleste sobre la próxima fecha FIFA.

Respecto a la presencia de Lionel Messi en los amistosos en La Bombonera, Scaloni manifestó: "Queremos recuperar algunos rendimientos y ver un mix. Leo va a jugar los dos, no sé cuántos minutos pero va a estar".

"En principio la base de la lista está, pero sí que seguiremos viendo jugadores y hay chicos que no han venido y también estamos siguiendo. Todo dependerá de cómo estén los jugadores, que lleguen lo más cercano a su potencia", sostuvo sobre los posibles convocados al Mundial.

"Haremos todo lo posible para que Leo esté en el Mundial. Pero yo no soy el que decide, será él; su estado de ánimo y su cabeza. No sólo los argentinos lo quieren ver sino todo el mundo. No tenemos ningún apuro, esperemos que sea un sí pero no puedo decir mucho más", agregó.

Además, DT se tomó un tiempo también para hacer una referencia a los ausentes en la lista por lesiones: "Lisandro Martínez, Lo Celso y Lautaro Martínez vienen de lesiones pero van a estar bien".