Sufre Rosario Central: Ángel Di María se pierde el partido ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores

Tras el empate sin goles ante Independiente del Valle en el Gigante de Arroyito, Rosario Central buscará su primera victoria en el Grupo H de la Copa Libertadores 2026 frente a Libertad de Paraguay.

Adam Bareiro recibió un notición antes de la semana clave que afrontará Boca

Sin embargo, el equipo dirigido por Jorge Almirón tendrá una baja más que sensible para el choque de este miércoles frente al Gumarelo.

Se trata de Ángel Di María, quien sigue lesionado y, no solo no fue convocado, sino que tampoco viajó a Asunción junto al resto de la delegación.

Ya estamos en Paraguay %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDFE%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC99 pic.twitter.com/XHwnDqpUXS — Rosario Central (@RosarioCentral) April 14, 2026

El ídolo del Canalla, que regresó en la igualdad frente al conjunto ecuatoriano después de dos partidos sin pisar el verde césped, continúa con molestias en el aductor derecho.

De hecho, esa dolencia lo tiene a maltraer desde la victoria en el clásico contra Newell's hace más de un mes. A raíz de eso, el cuerpo técnico decidió que permaneciera en nuestro país para seguir con la recuperación.

Así las cosas, el combinado Auriazul deberá arreglárselas sin Fideo, su referente, para intentar prenderse en la zona que lidera la Universidad Central de Venezuela.

El DT que dirigirá a Lionel Messi en el Inter Miami y reemplazará a Javier Mascherano

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