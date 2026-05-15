Arde Independiente: Nacho Malcorra lo quiso fajar al periodista Gustavo López, quien lo había expuesto tras la eliminación del Rojo ante Rosario Central

Mientras Independiente se entrena a la espera de su duelo por Copa Argentina ante Unión de Santa Fe, el 'Mundo Rojo' afronta una nueva frustración tras el contundente 3 a 1 que le propinó el domingo pasado Rosario Central, que lo dejó, nuevamente, sin el sueño de consagrarse en el certamen local, algo que no sucede desde hace 24 años.

Y en los días siguientes, en el Diablo todos le apuntaron a Nacho Malcorra. Es que el mediocampista tuvo una gran oportunidad de conquistar un gol ante el Canalla, cuando la chapa estaba 1 a 1, pero su debil disparo fue a parar a las manos de Conan Ledesma, quien conjuró así la única acción de peligro que el equipo de Gustavo Quinteros tuvo en un muy mal segundo tiempo en el Gigante de Arroyito.

%uD83D%uDCA3%uD83D%uDD25 "Quinteros no habló para no tener que decir que MALCORRA no quiso hacerle un gol a Central"



Los hinchas de Independiente apuntaron contra Ignacio Malcorra luego de la derrota en el Gigante de Arroyito.pic.twitter.com/7mxZamZpFi — PaseClave (@paseclave__) May 10, 2026

Señalados por algunos hinchas e, incluso, por los periodistas que simpatizan con el elenco de Avellaneda, el ex Unión y Central quedó, apuntado, en el centro de la escena. Y uno de los que no había podido reprimir su sentimiento fue el conductor Gustavo López, quien, en su programa de radio, sentó un manto de sospecha sobre el accionar del zurdo en el compromiso contra sus ex compañeros por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

%uD83D%uDD25POR ESTO, MALCORRA FUE A BUSCAR A LA RADIO A UN GUSTAVO LÓPEZ QUE SE COMIÓ LOS MOCOS



%uD83E%uDD21El periodista hincha de Lanús dio a entender que fue para atrás en Independiente %uD83C%uDD9A Rosario Central



%uD83E%uDD4AY el volante lo encaró: "No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa" pic.twitter.com/rEAlSzA3fF — %u272A Guido AKD (@GuidoNewsAR) May 15, 2026

Muy enojado por todo lo sucedido, Malcorra esperó hasta este viernes por la tarde para poner en marcha su revancha y fue a pedirle explicaciones al comunicador a la salida de radio La Red: "No sabes la semana de m**rda que pasó mi familia por tu culpa", le recriminaba, a los gritos, Nacho a López. Para que la tensa situación no pase a mayores, fue el periodista Daniel Baretto quien debió intervenir en defensa de su compañero. Al mismo tiempo, el conductor Marcelo Palacios relataba al aire lo que sucedía con López en la puerta de la radio, mientras algunos compañeros hacían bromas por lo que pasaba.

%uD83D%uDD25 TENSIÓN TOTAL EN LA RED %uD83D%uDD25



Ignacio Malcorra fue hasta la puerta de Radio La Red para encarar a Gustavo López luego de las fuertes críticas que recibió tras la eliminación de Club Atlético Independiente ante Rosario Central. pic.twitter.com/hhwZHkDJwc — Lucas Schmidt (@Lucass_Schmidt) May 15, 2026

EL DESCARGO DE MALCORRA TRAS LA JUGADA EN CENTRAL VS. INDEPENDIENTE

"Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero de ir para atrás, nunca", expresó Malcorra durante la semana y al enterarse del clima espeso que había en su contra. "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Ávalos; cuando le voy a pegar, me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero", agregó el enlace del Diablo.