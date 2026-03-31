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INMEJORABLE

La Selección Argentina se despidió de nuestro país con una goleada ante Zambia

En su último partido amistoso en nuestro país, la Selección Argentina derrotó a Zambia de manera contundente y cerró la fecha FIFA con dos victorias.

Juan Riera
Juan Riera

En el último partido amistoso en nuestro país antes del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina goleó 5-0 a Zambia y cerró la fecha FIFA de marzo de manera inmejorable.

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Como para no dejar dudas tras el flojo nivel que mostró ante Mauritania, la Albiceleste hoy cumplió con creces y aplastó al elenco africano.

Desde el inicio y hasta el final dominó un partido que consiguió abrir rápidamente a los tres minutos con la asistencia de Lionel Messi y el gol de Julián Álvarez.

A partir de ahí, el combinado nacional reguló las cargas y no volvió a llegar al arco rival con peligro hasta que, a falta de cinco minutos para el cierre de la parte inicial, la Pulga construyó una buena pared con Alexis Mac Allister y selló el 2-0.

En el amanecer del complemento, la conquista de Nicolás Otamendi de penal comenzó a bajarle el martillo a una historia, a la que le iban a quedar dos festejos más, primero con un tanto en contra de Dominic Chanda y después con el gol de Valentín Barco.

Hoy sí fue una fiesta. La que se merecían los jugadores y la gente. Ahora, si bien tendrá alguna prueba más, la Selección Argentina comenzará a pensar de lleno en el máximo objetivo: la defensa del título en la Copa del Mundo.

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Gol de Argentina

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