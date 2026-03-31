La Selección Argentina se despidió de nuestro país con una goleada ante Zambia

En el último partido amistoso en nuestro país antes del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina goleó 5-0 a Zambia y cerró la fecha FIFA de marzo de manera inmejorable.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026 con los últimos cuatro europeos clasificados

Como para no dejar dudas tras el flojo nivel que mostró ante Mauritania, la Albiceleste hoy cumplió con creces y aplastó al elenco africano.

Desde el inicio y hasta el final dominó un partido que consiguió abrir rápidamente a los tres minutos con la asistencia de Lionel Messi y el gol de Julián Álvarez.

A partir de ahí, el combinado nacional reguló las cargas y no volvió a llegar al arco rival con peligro hasta que, a falta de cinco minutos para el cierre de la parte inicial, la Pulga construyó una buena pared con Alexis Mac Allister y selló el 2-0.

En el amanecer del complemento, la conquista de Nicolás Otamendi de penal comenzó a bajarle el martillo a una historia, a la que le iban a quedar dos festejos más, primero con un tanto en contra de Dominic Chanda y después con el gol de Valentín Barco.

Hoy sí fue una fiesta. La que se merecían los jugadores y la gente. Ahora, si bien tendrá alguna prueba más, la Selección Argentina comenzará a pensar de lleno en el máximo objetivo: la defensa del título en la Copa del Mundo.

Congo le ganó a Jamaica y se clasificó a la Copa del Mundo: se lesionó Facundo Tello

Gol de Argentina

%uD83D%uDD25 ¡GOOOL de Argentina! A los 4 minutos aparece Julián Álvarez para abrir el marcador %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%u26BD



Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn %uD83C%uDF99 pic.twitter.com/UeA0oULH5r — telefe (@telefe) March 31, 2026

Gol de Argentina

Gol de Argentina

Otamendi cambia penal por gol y estira la ventaja %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%u26BD



Argentina %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 3 - Zambia %uD83C%uDDFF%uD83C%uDDF2 0



Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn %uD83C%uDF99 pic.twitter.com/ce91QtJ1VK — telefe (@telefe) April 1, 2026

Dibu Martínez respondió por primera vez en la noche

¡Apareció el uno! %uD83E%uDDE4 Emiliano Martínez mete una atajada tremenda y salva a la Selección %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDD25



Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn %uD83C%uDF99 pic.twitter.com/ICUd4iEFKr — telefe (@telefe) April 1, 2026

Gol de Argentina

¡GOOOL de Argentina! %u26BD Llega el cuarto tras un gol en contra %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDD25



Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn %uD83C%uDF99 pic.twitter.com/cELr12wipT — telefe (@telefe) April 1, 2026

Gol de Argentina