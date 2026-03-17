La calentura de Neymar tras quedarse fuera de la lista de la Selección de Brasil: el fuerte posteo

La Selección de Brasil se prepara para los dos últimos amistosos previos a revelar la lista definitiva para el Mundial 2026 y en la extensa nómina de jugadores, para enfrentarse con Francia y Croacia, no está Neymar.

El hombre de Santos, uno de los futbolistas más rutilantes de la actualidad brasileña, y quien se calzó la camiseta número 10 en las últimas tres Copas del Mundo, quedó fuera por una lesión y esto complicaría su presencia en el certamen FIFA.

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Tras conocerse los 26 convocados del entrenador Carlo Ancelotti para los partidos de preparación, Ney apareció en la 'Kings League' -torneo en el que preside al Furia FC- para patear un penal y hablar sin rodeos sobre su ausencia: "Estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración continúa. Todavía queda la convocatoria final".

En plena derrota de su equipo por 7 a 4 ante Desimpedidos, Neymar tomó el micrófono y lanzó: "Voy a decirlo porque no puedo dejarlo pasar. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración sigue siendo la misma, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Lograremos nuestro objetivo. Todavía queda la convocatoria final", disparó.

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A su vez, el ex PSG y Barcelona amplió el mensaje en su cuenta de Twitter con dos fotos: una rezando en el vestuario y otra con la camiseta del Santos en blanco y negro. A las imágenes, las acompañó con la cita biblíco de "Juan 13:7", un versículo que reza: "Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; más lo entenderás después".

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Recordemos que Brasil jugará un amistoso ante Egipto el 6 de junio, y para ese cotejo, el DT italiano presentará esa lista el 19 de mayo. Hasta esa fecha, Neymar contará con 16 partidos por delante para convencer al entrenador: Santos jugará diez cotejos por el Brasileirao, dos por la Copa de Brasil y cuatro de la fase de grupos de la Sudamericana.

El desafío es bastante complejo para el crack Verdeamarelo ya que en este 2026, solo disputó 4 de los 15 partidos de su equipo.

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Vale mencionar que el DT europeo no deja de prestarle atención a los futbolistas que se desempeñan en los torneos locales. Es más, para esta última lista, citó a cuatro jugadores: Alex Sandro, Danilo y Leo Pereira, de Flamengo, y Danilo, de Botafogo.

Además, desde que Ancelotti asumió como seleccionador de Brasil, lleva convocados a 56 futbolistas en cuatro fechas FIFA y solo cuatro nombres estuvieron en todas las listas: Bento, Casemiro, Wesley y Matheus Cunha.



