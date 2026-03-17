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FIFA anunció que los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por YouTube

La FIFA anunció un acuerdo con YouTube para el Mundial 2026 que permitirá ver resúmenes ampliados, contenido exclusivo y los primeros minutos de cada partido en vivo. La iniciativa busca ampliar el alcance global del torneo y transformar la forma en que los fanáticos consumen fútbol.

Juan Riera
Juan Riera

A menos de tres meses del inicio de la Mundial 2026, la FIFA confirmó una alianza estratégica con YouTube que promete transformar la manera en la que los fanáticos seguirán el torneo.

El certamen, que comenzará el 11 de junio con el partido entre Selección de México y Selección de Sudáfrica en el Estadio Azteca, tendrá una cobertura digital más amplia e innovadora.

Qué se podrá ver del Mundial 2026 en YouTube

Según detalló la FIFA, el acuerdo permitirá a los titulares de derechos audiovisuales utilizar YouTube para expandir su contenido y llegar a nuevas audiencias.

Entre las principales novedades se destacan:

  • Resúmenes ampliados de los partidos

  •  Imágenes inéditas y contenido exclusivo

  • Videos cortos y contenido on demand

  • Mayor interacción con los fanáticos a nivel global

Además, por primera vez en la historia del Mundial, se habilitará una transmisión parcial en vivo: Los titulares de derechos podrán emitir los primeros diez minutos de cada partido en directo a través de YouTube.

Acceso a partidos históricos y contenido del archivo FIFA

El acuerdo también incluirá contenido histórico para generar expectativa en la previa del torneo:

  • Partidos completos de ediciones anteriores

  •  Momentos icónicos del fútbol mundial

  • Material del Archivo Digital de la FIFA

Todo esto estará disponible en los canales oficiales, ampliando la experiencia para los fanáticos.

El objetivo de la FIFA: más alcance y una experiencia inmersiva

El Secretario General de la FIFA, Mattias Grafström, explicó el alcance del acuerdo: "La colaboración con YouTube consolida nuestro objetivo de impulsar la repercusión de la competición en el cambiante panorama mediático".

Además, destacó que el torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos buscará ofrecer una experiencia más accesible e inmersiva para los aficionados de todo el mundo.

Un Mundial más digital que nunca

Con esta alianza, la FIFA apuesta fuerte por el ecosistema digital y las nuevas formas de consumo, en un Mundial que promete marcar un antes y un después en la manera de vivir el fútbol a nivel global.

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