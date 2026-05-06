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Racing pagó carísimo sus errores, perdió ante Botafogo y quedó al borde de la cornisa en la Copa Sudamericana

Por la fecha 4 del Grupo E, Racing perdió como visitante ante Botafogo y complicó seriamente su continuidad en la Copa Sudamericana 2026.

Redacción Depo

Por la fecha 4 del Grupo E, Racing cayó 2-1 frente a Botafogo y complicó seriamente su continuidad en la Copa Sudamericana 2026.

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Cuando las cosas no salen, no salen. Por eso, la Academia hoy volvió a recibir un durísimo golpe en Río de Janeiro.

El partido lo arrancó mejor, con mucha tenencia de pelota y la intención de plantarse en campo rival. Sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto local comenzó a asentarse.

Y así llegó la primera equivocación. Tras una mala salida, el Fogao robó la pelota, Facundo Cambeses salió a destiempo y Marco Di Cesare terminó haciendo un gol en contra.

A partir de ahí, a la visita le costó bastante reponerse y no pudo siquiera generar grandes chances para asomarse al empate.

No obstante, el elenco de Avellaneda salió con otro ímpetu al complemento y, apenas a los cinco minutos, igualó el marcador con un tremendo cabezazo de Adrián Martínez.

Envalentonado, el equipo argentino tuvo ahí un buen pasaje en el que hasta pudo ponerse en ventaja, pero en un avance del combinado carioca, Danilo remató y al arquero se le escurrió la pelota por abajo del cuerpo.

Para colmo de males, el golero de la Academia vio la tarjeta roja sobre el final tras pegar una patada por estar mal ubicado.

Racing perdió un partido en el que al menos necesitaba el empate. Racing volvió a caer y no puede salir de la crisis. Racing todavía tiene chances, pero el fantasma de la eliminación sobrevuela bien cerca.

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Botafogo tuvo la primera de la noche

Gol de Botafogo

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Gol de Racing

Racing se perdió el segundo

Gol de Botafogo

Cambeses fue expulsado y Racing se quedó con un hombre menos


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