Racing pagó carísimo sus errores, perdió ante Botafogo y quedó al borde de la cornisa en la Copa Sudamericana

Por la fecha 4 del Grupo E, Racing cayó 2-1 frente a Botafogo y complicó seriamente su continuidad en la Copa Sudamericana 2026.

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Cuando las cosas no salen, no salen. Por eso, la Academia hoy volvió a recibir un durísimo golpe en Río de Janeiro.

El partido lo arrancó mejor, con mucha tenencia de pelota y la intención de plantarse en campo rival. Sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto local comenzó a asentarse.

Y así llegó la primera equivocación. Tras una mala salida, el Fogao robó la pelota, Facundo Cambeses salió a destiempo y Marco Di Cesare terminó haciendo un gol en contra.

A partir de ahí, a la visita le costó bastante reponerse y no pudo siquiera generar grandes chances para asomarse al empate.

No obstante, el elenco de Avellaneda salió con otro ímpetu al complemento y, apenas a los cinco minutos, igualó el marcador con un tremendo cabezazo de Adrián Martínez.

Envalentonado, el equipo argentino tuvo ahí un buen pasaje en el que hasta pudo ponerse en ventaja, pero en un avance del combinado carioca, Danilo remató y al arquero se le escurrió la pelota por abajo del cuerpo.

Para colmo de males, el golero de la Academia vio la tarjeta roja sobre el final tras pegar una patada por estar mal ubicado.

Racing perdió un partido en el que al menos necesitaba el empate. Racing volvió a caer y no puede salir de la crisis. Racing todavía tiene chances, pero el fantasma de la eliminación sobrevuela bien cerca.

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Botafogo tuvo la primera de la noche

¡SE LO PERDIÓ BOTAFOGO! Newton Jr. no pudo conectar en el segundo palo y desperdició esta chance clara ante Racing.



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Gol de Botafogo

¡LA ACADEMIA PIERDE EN BRASIL! Mala salida de la defensa de Racing y Di Cesare en contra, para el 1-0 de Botafogo en la #Sudamericana.



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EL LAMENTO DEL DEFENSOR: tras el gol en contra, Di Cesare se disculpó con Cambeses.



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Baltasar Rodríguez avisó desde afuera

¡SI ENTRABA ERA UN GOLAZO! Baltasar Rodríguez la agarró de derecha y la pelota se fue apenas por arriba del travesaño.



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Gol de Racing

¡APARECIÓ MARAVILLA PARA EL EMPATE! Enorme cabezazo de Martínez y la Academia se pone 1-1 contra Botafogo en Brasil.



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Racing se perdió el segundo

LA DOBLE CHANCE DE RACING: primero lo tuvo Toto Fernández y después Martirena. ¡Era el segundo de la Academia!



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Gol de Botafogo

¡A CAMBESES SE LE ESCAPÓ Y PEGÓ BOTAFOGO! Danilo marcó el 2-1 frente a Racing en la #Sudamericana.



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Cambeses fue expulsado y Racing se quedó con un hombre menos

¡EXPULSADO CAMBESES EN RACING! Por esta acción, el arquero de la Academia vio la roja ante Botafogo en Brasil.



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