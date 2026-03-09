El inédito premio que logró Franco Colapinto tras alcanzar la velocidad más alta en el GP de Australia

Franco Colapinto ya llegó a China para disputar la segunda carrera del año en la Fórmula 1 y este lunes se confirmó que se quedó con un premio inédito: ganó la primera edición del Speed Master por haber alcanzado la velocidad más alta en el Gran Premio de Australia, en el que terminó 14°.

La máxima categoría del automovilismo hizo el anuncio a través de sus redes sociales, junto a un video del momento en el que el piloto logró una velocidad de 344 km/h a bordo de su Alpine en el circuito de Melbourne.

"¡Atrápalo si puedes! El primer Speed Master de la historia es Franco Colapinto, que marcó la velocidad más rápida en el Gran Premio de Australia", explicaron sobre este galardón entregado en conjunto con uno de los patrocinadores de la F1.

Además Colapinto protagonizó otros dos momentos destacados en Australia: una espectacular maniobra en la largada para esquivar el auto de Liam Lawson y el error de un mecánico de Alpine en la previa de una carrera que le costó la penalización y un perjuicio en su desempeño final.

Sin embargo, Melbourne ya debe quedar atrás y Colapinto debe enfocarse en el Gran Premio de China, que también contará con una carrera Sprint, es decir, una oportunidad extra para sumar sus primeros puntos con la escudería francesa.



