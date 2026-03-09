Franco Colapinto llegó al Gran Premio de China de Fórmula 1 con un llamativo piluso de Boca

Lleva su pasión por los colores vaya donde vaya, y esta vez no fue la excepción. Es que tras el Gran Premio de Australia en el que Franco Colapinto finalizó 14° y que dejó mucha tela para cortar, arribó a China para prepararse para lo que será la siguiente fecha de la Fórmula 1 en Shanghai. Y lo hizo con un piluso de Boca con la leyenda "Nunca hicimos amistad" utilizada por la 12.

Lo cierto es que esto no es algo nuevo en la vida del piloto de Alpine. En la previa de la primera jornada en Melbourne, se lo vio en el paddock con una gorra del "Xeneize". Incluso a kilómetros de distancia, nunca olvidó su fanatismo por el equipo.

Además, como buen argentino, Colapinto llegó con una valija y su set de mate, con un termo que contenía un sticker de Lionel Messi y su típico festejo que tantas veces repitió a lo largo de su carrera, levantando los brazos y señalando hacía el cielo.

Decenas de fanáticos esperaron con paciencia a que el piloto de Alpine se acercara hacia ellos para firmarles autógrafos. En una de las imágenes pudo verse que Colapinto se sacó fotos y recibió varios muñecos como regalo. "¿Es para mí? ¡Muchas gracias!", expresó, sorprendido.