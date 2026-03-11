Menú
En Alpine admitieron un defecto en el auto que Colapinto y Gasly deberán enfrentar en el GP de China de Fórmula 1

Steve Nielsen, jefe del equipo francés, señaló el problema que tiene el A526 y que el mismo no llega a ser solucionado para la fecha de este fin de semana.

Redacción Depo

No es la mejor noticia en un inicio de temporada que estuvo lejos de lo esperado por lo visto en la previa. Y a esto hay que sumar que Alpine encontró un defecto en el A526 que no podrá ser solucionado para el Gran Premio de China de Fórmula 1 de este fin de semana y con el que deberán lidiar Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Según lo confirmó Steve Nielsen, jefe del equipo francés, hay un especto del auto que está dando problemas: el alerón delantero, que es defectuoso, por lo que provoca un subviraje (pérdida de tracción en el eje delantero que provoca que un vehículo gire menos de lo ordenado por el volante) que complica el manejo de ambos pilotos.

"El equilibrio a alta velocidad claramente no es óptimo, por lo que hay que solucionarlo. Esto se manifiesta en forma de subviraje; por lo tanto, tenemos subviraje a alta velocidad. Vimos algo de eso en Bahréin, por lo que estamos al tanto de ello", admitió Nielsen.

"Tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en el auto en China, así que es una lesión que estamos arrastrando en este momento y ojalá no fuera así, pero creo que sabemos cómo resolverlo", completó el jefe de equipo, quien espera que el inconveniente esté resuelto para el Gran Premio de Japón, 3ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

Últimas noticias de Alpine