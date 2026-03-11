Franco Colapinto habló de su gran salvada en el GP de Australia de Fórmula 1: "Evité un gran accidente"

Si bien ya está enfocado en el Gran Premio de China de Fórmula 1 de este fin de semana, Franco Colapinto todavía tiene en su cabeza la gran salvada en la largada de la carrera de Australia. Es que el argentino realizó una increíble maniobra para esquivar a Liam Lawson y evitar lo que era un accidente seguro.

"Logré evitar lo que podría haber sido un gran accidente al inicio, después de la lenta salida de Liam (Lawson), pero pude pasar por poco entre él y el muro del pit. Estuvo muy cerca, y me alegro de haber podido reaccionar tan rápido y seguir en la carrera. Debo decir que, al ver la repetición, ¡todavía me sorprende!", contó Colapinto, también sorprendido por la maniobra.

Más allá de esto, el piloto argentino sacó conclusiones de lo que fue la primera carrera del año con los nuevos autos: "Después de eso, pudimos hacernos una idea más clara de cómo se comporta el coche en carrera y vimos que tiene un buen potencial en comparación con nuestros rivales".

No puedo parar de ver la maniobra de Franco Colapinto en la largada de Australia. Mira lo que es esta cámara lenta. Qué locura.



pic.twitter.com/yxBkU2e9J4 March 8, 2026

"La carrera de Melbourne fue muy dura y no fue como queríamos empezar el año. Tuvimos que enfrentarnos a una tarea difícil desde el principio con la penalización inicial, pero es algo de lo que todos aprenderemos", agregó Colapinto.

Para concluir, el piloto argentino palpitó lo que le puede deparar el Gran Premio de China de este fin de semana: "Es muy difícil saber cómo va a ser la pista con estos coches y, como es el primer fin de semana de sprint del año, solo tenemos una hora el viernes para averiguarlo".