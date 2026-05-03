Con solo una plaza a disputar, así serían los cruces del Torneo Apertura 2026
Se disputa la última fecha del Torneo Apertura 2026 y empiezan a definirse todos los enfrentamientos de los octavos de final.
Se disputa la última fecha del Torneo Apertura 2026 y empiezan a definirse todos los enfrentamientos de los octavos de final, un cuadro al que solamente le queda una plaza por definir en el Grupo A.
Unión, Defensa y Justicia e Instituto se juegan el octavo puesto para la clasificación. El equipo cordobés juega contra Estudiantes de Río Cuarto el lunes, mientras que el Halcón se enfrenta a Gimnasia de Mendoza.
Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata se quedaron con sus respectivas zonas y, de esta manera, definirán en condición de local en caso de avanzar hasta a la final del campeonato.
Los otros equipos que ya lograron su lugar en la definición del título son: River, Argentinos Juniors, Vélez, Boca, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Racing y Huracán. Así quedarían los cruces de playoffs si la primera ronda terminase ahora:
- Estudiantes* (1º A) vs. Racing* (8º B)
- Rosario Central* (4°B) vs. Independiente* (5°A)
- River* (2º B) vs. San Lorenzo* (7º A)
- Vélez* (3º A) vs. Gimnasia* (6° B)
- Independiente Rivadavia* (1º B) vs. Unión (8° A)
- Talleres* (4º A) vs. Belgrano* (5º B)
- Boca* (2° A) vs. Huracán* (7° B)
- Argentinos Juniors* (3º B) vs. Lanús* (6º A)