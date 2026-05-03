Con solo una plaza a disputar, así serían los cruces del Torneo Apertura 2026

Se disputa la última fecha del Torneo Apertura 2026 y empiezan a definirse todos los enfrentamientos de los octavos de final, un cuadro al que solamente le queda una plaza por definir en el Grupo A.

Unión, Defensa y Justicia e Instituto se juegan el octavo puesto para la clasificación. El equipo cordobés juega contra Estudiantes de Río Cuarto el lunes, mientras que el Halcón se enfrenta a Gimnasia de Mendoza.

Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata se quedaron con sus respectivas zonas y, de esta manera, definirán en condición de local en caso de avanzar hasta a la final del campeonato.

Los otros equipos que ya lograron su lugar en la definición del título son: River, Argentinos Juniors, Vélez, Boca, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Racing y Huracán. Así quedarían los cruces de playoffs si la primera ronda terminase ahora: