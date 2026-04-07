Mariano Soso se la volvió a agarrar fuerte con un arbitro: la denuncia de maltrato hacia sus jugadores tras la derrota de Defensa y Justicia

Un nuevo escándalo contra los árbitros protagonizó el técnico de Defensa y Justicia, Mariano Soso. Esta vez el involucrado en el conflicto fue Andrés Merlos, a quien el entrenador del Halcón lo denunció por "un destrato permanente" para con sus jugadores.

Luego de la derrota de Defensa y Justicia ante Instituto, el técnico expresó: "Creo profundamente en mis dirigidos. Vi un destrato permanente, sistemático. Es de público conocimiento también qué comportamientos tiene el árbitro que nos dirigió en el día de hoy".

Mariano Soso vendió humo al hablar de fútbol y las redes no le tuvieron piedad: estallaron los memes

"A lo largo de mi carrera no he hecho juicios de valor de profesionales que tienen aciertos, que tienen imperfecciones, desaciertos. Pero cuando esas cosas se evidencian y son regulares, creo que por el bien de nuestro fútbol hay que poder señalarlos y ponerlos en palabra", sostuvo respecto a las actitudes de Andrés Merlos.

"Yo lo lamento por nuestro fútbol y lo lamento porque cuando digo que es recurrente, uno tan sólo puede reparar en lo estadístico", agregó.

"ES DE PÚBLICO CONOCIMIENTO QUÉ COMPORTAMIENTOS TIENE EL ÁRBITRO"



Las duras declaraciones de Mariano Soso para Andrés Merlos luego de la derrota de Defensa ante Instituto.



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Video: el increíble y polémico penal que los árbitros le dieron a Central Córdoba ante Defensa y Justicia

FINAL MUY CALIENTE EN CÓRDOBA: Souto, jugador de Defensa y Justicia, expresó toda su bronca con el árbitro Merlos tras el 0-2 con Instituto en el #TorneoApertura y vio la roja. pic.twitter.com/ylkr6LnijS — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026

Hay que recordar que en la fecha 10 del Torneo Apertura, Soso también había tenido un cruce con el árbitro Bryan Ferreyra, quien había cobrado un penal a favor de Central Córdoba, a instancias del VAR, para que el ferroviario lograra el empate.