Video: el increíble y polémico penal que los árbitros le dieron a Central Córdoba ante Defensa y Justicia

La larga historia de los árbitros de la Liga Profesional y sus fallos increíbles ha sumado un nuevo capítulo. El tema se dio cuando Defensa y Justicia le ganaba, como local, 1 a 0 a Central Córdoba, hasta que a los jueces se les ocurrió que la cosa estaba bastante aburrida y "metieron mano en el asunto".

Promediaba el segundo tiempo cuando un pelotazo al área local terminó con una sanción grotesca de parte de las autoridades del encuentro, por la décima fecha del Apertura 2026.

LA GRAN POLÉMICA EN VARELA VOLVIÓ LOCO A MARIANO SOSO. El VAR llamó a Ferreyra y el árbitro determinó que hubo PENAL de Amor sobre Michael Santos, por un pisotón sobre el tobillo del delantero de Central Córdoba... ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/XyQweHTUmg March 12, 2026

La inesperada situación se originó cuando Gastón Monzón Brizuela, desde el VAR, llamó a Bryan Ferreyra para revisar una jugada con un supuesto pisotón de Emiliano Amor sobre Michael Santos. Allí, el juez Bryan Ferreyra revisó la acción en los monitores y determinó penal para el elenco santiagueño, que el propio delantero uruguayo transformó en gol para estampar el 1 a 1, con el que luego culminó el cotejo.