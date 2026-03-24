Sevilla echó a Almeyda y rápidamente confirmó a Luis García Plaza, el "Caruso Lombardi" español

Sevilla FC anunció a Luis García Plaza como su nuevo entrenador hasta junio de 2027, tras la salida de Matías Almeyda. El desafío es claro: evitar el descenso en la LaLiga.

El técnico madrileño, de 53 años, asume en un momento crítico, con apenas nueve fechas por disputarse en la temporada 2025-26 y con el equipo al borde de la zona roja.

%u2139%uFE0F Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla FC. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 24, 2026

El desafío de salvar al Sevilla del descenso

Actualmente, el Sevilla se ubica 16° con 31 puntos, a solo tres unidades del descenso. En esa zona hoy están RCD Mallorca (28), Levante UD (26) y Real Oviedo (21).

El próximo compromiso será clave: enfrentará justamente al Oviedo en un duelo directo por la permanencia.

Quién es Luis García Plaza, el "salvador" elegido

García Plaza es un entrenador con amplio recorrido en el fútbol español, reconocido por asumir equipos en situaciones límite. En Primera División acumula 229 partidos dirigidos y logró tres ascensos con Levante UD, RCD Mallorca y Deportivo Alavés.

Además, cuenta con experiencia internacional tras sus pasos por Emiratos Árabes, China y Arabia Saudita.

Su última etapa en LaLiga fue con el Alavés, donde consiguió el ascenso en 2023 y luego aseguró la permanencia, antes de ser destituido en diciembre de 2024.

Un perfil ideal para momentos límite

El nuevo DT del Sevilla tiene un perfil muy marcado: equipos ordenados, competitivos y preparados para pelear en contextos adversos. Por su trayectoria y estilo, suele ser elegido cuando hay que salvar categorías o pelear ascensos.

Su carrera comenzó de forma prematura, tras retirarse como futbolista a los 27 años por una lesión grave, y desde entonces construyó un camino sólido en los bancos.

Un contrato a largo plazo, más allá de la urgencia

Aunque llega para apagar el incendio, el contrato hasta 2027 deja en claro que el club también apuesta a un proyecto a mediano plazo, siempre y cuando logre cumplir el objetivo inmediato: mantener al Sevilla en Primera.

Con nueve finales por delante, García Plaza afronta ahora el que puede ser el partido más importante de su carrera.