La drástica decisión de Gimnasia de Jujuy con Emiliano Endrizzi tras gritar "bomba" en un avión

El presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Walter Morales, confirmó que el club analiza rescindirle el contrato a Emiliano Endrizzi tras el grave incidente ocurrido en un vuelo previo al partido ante Agropecuario Argentino.

El hecho tuvo lugar en el aeropuerto de San Salvador de Jujuy, cuando el plantel se disponía a viajar a Buenos Aire. Durante el embarque, una advertencia del futbolista de una supuesta bomba generó pánico entre los pasajeros, obligó a intervenir a las autoridades y terminó con el jugador reducido y retirado esposado. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

"Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante", expresó Morales en conferencia de prensa, marcando distancia del accionar del defensor.

El dirigente fue contundente al referirse a la posible desvinculación: "Totalmente, es lo que estamos evaluando", afirmó, y subrayó que se trata de una responsabilidad individual. "Que quede claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador", agregó.

Además, Morales remarcó la gravedad del episodio en el contexto actual: "El mundo no admite este tipo de bromas", sostuvo, en referencia al impacto que generó la situación en el vuelo.

Horas después, la comisión directiva del club emitió un comunicado oficial en el que aclaró que, de confirmarse los hechos, se trataría de una conducta "estrictamente individual, ajena a los valores" de la institución.

Por último, desde Gimnasia y Esgrima de Jujuy informaron que la causa quedó bajo la órbita de la justicia federal y manifestaron su total disposición para colaborar con la investigación.