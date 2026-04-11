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Sábado, 11 de abril de 2026

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INCREÍBLE

Un futbolista gritó "bomba" en un avión y terminó detenido

Se trata de Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Fue repudiado por los pasajeros cuando era llevado por la policía.

Un futbolista de Gimnasia de Jujuy terminó detenido por gritar "bomba" en un avión, cuando estaba por despegar en un vuelo rumbo a Buenos Aires.

Se trata del jugador Emiliano Endrizzi, de 32 años, que provocó pánico en el lugar y obligó a la aplicación del protocolo antibombas.

El avión fue evacuado de inmediato e intervino la Policía Aeropuertaria para llevarse al futbolista, quien fue grabado al momento de ser trasladado por uno de los pasajeros.

"¡Qué verguenza!", "un tipo grande para estas cosas", fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar. 

 Se realizó el procedimiento Gedex (Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales) y dio negativo: no se detectó ningún artefacto, confirmaron desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

El operativo afectó de manera directa al plantel profesional del Lobo jujeño, que debía volar a Buenos Aires para enfrentar mañana Agropecuario de Carlos Casares

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