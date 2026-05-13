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Miércoles, 13 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
TESTIMONIO

"Está con ayuda psiquiátrica y publicaron fotos de su hija", dijo la abogada de la mujer detenida por tener sexo en el avión

La doctora Victoria Soccia negó los hechos y denunció un violento hostigamiento digital contra su clienta. Anticipó acciones legales contra la aerolínea y la PSA.

La abogada de la mujer detenida junto a un arquitecto por presuntas relaciones sexuales en un vuelo a Rosario rompió el silencio: "Todo lo que se está diciendo es falso. No ocurrió de la manera en la que se viralizó", afirmó la doctora Victoria Soccia.

La letrada reveló que su clienta se encuentra bajo asistencia psiquiátrica por el impacto del escándalo. "Su celular está explotado de mensajes agresivos. Las redes tienen comentarios con humillación y hostigamiento", describió.

Uno de los puntos más graves señalados por la defensa fue la exposición de datos personales: se publicaron fotos de la hija de la imputada

Por eso, Soccia adelantó que evaluarán acciones legales. "Podría haber responsabilidad de la empresa y de la PSA. Vamos a evaluar si se cumplieron los protocolos", advirtió a Cadena 3.

Los detenidos por tener sexo en el avión.
Los detenidos por tener sexo en el avión.

La abogada también aclaró que la mujer y el arquitecto no se conocían antes del vuelo: "Se conocieron en ese viaje, es el único contacto que tuvieron". Su clienta regresaba al país tras visitar familiares en el exterior.

La causa sigue abierta

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) demoró a ambos pasajeros al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, tras denuncias de otros viajeros y el testimonio de una periodista que compartía la fila. 

Existe una causa judicial en curso, pero todavía no hubo imputación formal contra la mujer. La defensa sostiene que no hubo conducta indebida y que "el hecho no ocurrió".

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