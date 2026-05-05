¡VIDEO! Así un avión de United Airlines impacta contra un camión en Nueva Jersey

Un avión de la aerolínea United Airlines protagonizó un impactante accidente este domingo al chocar contra un poste de luz y un camión de reparto minutos antes de aterrizar en el Aeropuerto Newark Liberty.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando el Boeing 767-400, procedente de Venecia, descendió a una altura inusual e impactó contra un vehículo que circulaba por la autopista New Jersey Turnpike.

A pesar de la colisión, la aeronave, que transportaba a 221 pasajeros y diez tripulantes, logró tocar pista sin que se registraran lesionados a bordo.

Detalles del impacto en la autopista

El conductor del camión afectado fue identificado como Warren Boardley, quien trabajaba para una empresa panificadora al momento del siniestro.

El hombre sufrió cortes menores en sus brazos debido al estallido de los cristales del parabrisas y fue atendido en un hospital local.

"Cuando se encontraba en aproximación para aterrizar en el aeropuerto internacional Newark Liberty, el vuelo 169 de United Airlines golpeó un farol", confirmó un portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el camión, donde se observa el momento exacto en que el ala del avión derriba el poste y golpea la estructura del vehículo de carga.

Investigaciones y medidas de seguridad

Tras el aterrizaje, las autoridades de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informaron que el avión sufrió daños menores.

Por su parte, la gobernadora Mikie Sherrill se manifestó a través de sus redes sociales: "Agradezco que el avión haya aterrizado sin problemas y que todos los pasajeros y la tripulación estén ilesos".

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) tomó intervención inmediata y solicitó las cajas negras del Boeing para peritar los registros de voz y datos de vuelo.

En paralelo, United Airlines comunicó que inició una evaluación técnica rigurosa y decidió retirar preventivamente a la tripulación del servicio mientras se desarrolla la investigación oficial.

Las operaciones en el Aeropuerto Newark Liberty se normalizaron tras una breve inspección en las pistas.