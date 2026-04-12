Alianza estratégica: Argentina provee piezas claves para la industria aeronáutica brasileña

La cooperación estratégica entre Argentina y Brasil continúa consolidándose en el ámbito aeronáutico y de defensa, con avances vinculados a la provisión de piezas nacionales para un avión clave desarrollado por el país vecino.

En ese marco, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), con sede en Córdoba, realizó entre marzo y abril de 2026 un nuevo envío de componentes aeronáuticos con destino a Brasil.

Imagen del avión militar C-390 Millennium.

El despacho corresponde al segundo del año dentro del programa C-390 Millennium de Embraer, una de las principales plataformas de transporte militar producidas en la región.

Desde su planta cordobesa, la empresa estatal fabrica distintos elementos que integran este avión de transporte y reabastecimiento táctico.

Tecnología exportable

Entre las piezas exportadas se encuentran dos puertas del tren de aterrizaje delantero, dos spoilers, dos carenados móviles y un componente estructural principal.

Estos elementos cumplen un rol esencial en el KC-390 Millennium, una aeronave diseñada para misiones tácticas y reabastecimiento en vuelo, que compite en el mercado global con modelos como el C-130 Hércules y el A400M.

Con este nuevo envío, FAdeA alcanzó el despacho número 21 en el marco de este programa, lo que refleja la continuidad y expansión del vínculo industrial entre ambas compañías.

La empresa argentina aporta componentes estructurales y subconjuntos que resultan claves para el ensamblaje final del avión, destacándose como un proveedor confiable dentro de la industria aeronáutica.

En ese sentido, Embraer se posiciona como uno de los principales socios estratégicos de la firma argentina, en una relación que incluye exigentes estándares de calidad, transferencia tecnológica y sostenimiento de la producción local.