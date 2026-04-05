Javier Milei: de "bajamos la inflación" a "Trump debería ganar varias veces el Nobel de la Paz"

El presidente de la Nación, Javier Milei, destacó la desaceleración de la inflación durante su gestión y aseguró que el factor determinante fue "cerrar el grifo" de la emisión monetaria. En ese marco, defendió el rumbo económico adoptado por su gobierno.

En una entrevista concedida al medio español El Debate, el mandatario explicó los motivos de la baja inflacionaria, combinando argumentos técnicos con su habitual discurso crítico hacia el modelo económico previo.

Durante la charla, también se refirió a la política internacional y elogió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo calificó como el "mejor presidente de la historia" de país norteamericano y sostuvo que debería recibir "varias veces" el Premio Nobel de la Paz.

Objetivo principal: terminar con la inflación





En primera instancia, Milei sostuvo que la inflación es un fenómeno puramente monetario y que la clave fue "cerrar el grifo" de la emisión para financiar al Tesoro.

"Hemos terminado con la máquina de estafar que era el Banco Central. Al dejar de emitir para financiar el gasto de la política, le quitamos el oxígeno a la inflación", consideró el mandatario en la entrevista.

Milei también destacó el ajuste implementado por su gobierno para revertir ese escenario. "Nosotros nos habíamos planteado la política de déficit cero", explicó, y aseguró que el objetivo se alcanzó en tiempo récord: "Lo logramos en un mes". Además, enfatizó: "Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, bajando un 30% el gasto público".

El Banco Central de la República Argentina

El mandatario defendió los resultados de ese programa y rechazó los pronósticos negativos. "Nos auguraban algo peor que la Gran Depresión", señaló, aunque sostuvo que la economía mostró signos de recuperación: "Si tomamos los datos de diciembre de 2024 contra el mismo mes del año anterior, crecimos 6,6 %".

En cuanto a la inflación, uno de los ejes centrales de su gestión, Milei afirmó que logró una fuerte desaceleración. "Veníamos padeciendo un alza de los precios del 1,5 diario. En diciembre de 2023 estaba en 54 % mensual. Hoy la inflación mayorista viaja por debajo del 1 % mensual", detalló.

No obstante, aclaró que aún quedan desafíos por delante en materia de precios. "Queda pendiente una gran corrección de precios regulados", advirtió, al tiempo que proyectó una continuidad en la baja: "Esta va camino de estar en torno al 10 % y la del consumidor, en torno al 20 por ciento".

Por otra parte, defendió su enfoque sobre el ajuste del gasto público y su impacto en la sociedad. "La verdadera presión fiscal es el tamaño del gasto público", sostuvo, y explicó que la reducción del Estado permite aliviar la carga sobre los ciudadanos.

Finalmente, Milei reivindicó su estilo de comunicación y su visión política. "Prefiero decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable", concluyó, al tiempo que afirmó que su programa económico se apoya en fundamentos sólidos.

Milei se deshizo en elogios hacia Trump





"Donald Trump es el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos", se encargó de decir en la entrevista para con quien mantiene una estrecha relación de hace ya varios años.

Milei aprovechó la oportunidad para tirarle flores a su par estadounidense.

Además, destacó especialmente la política exterior de Trump, haciendo énfasis en la resolución de conflictos. "Tengo una admiración enorme por él, además de afecto personal. Usted tomó conciencia de que se encargó de cerrar ocho conflictos bélicos", remarcó.

"Tengo una admiración enorme por él, además de afecto personal", dijo acerca de Trump, asegurando que además "ha demostrado ser un verdadero hombre de paz".

"Mientras la casta internacional se llena la boca hablando de derechos humanos, él se encargó de cerrar ocho conflictos bélicos sin disparar un solo tiro de forma innecesaria", insistió.

En la misma línea, consideró que su par estadounidense debería recibir un reconocimiento internacional. "Debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz por muchas razones", sostuvo, y vinculó esa postura con su accionar en Medio Oriente y América Latina.

Milei también destacó el rol de Trump en la actual coyuntura internacional y lo asoció a una defensa del bloque occidental. "El mundo debería estar agradecido infinitamente por la contribución que está haciendo Trump, junto con Marco Rubio, por salvar Occidente", expresó.

Asimismo, el jefe de Estado amplió sus elogios hacia otros líderes internacionales alineados con su visión política. En ese sentido, mencionó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien calificó como "una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida", y agregó que siente "un gran afecto" por él.

Milei y la relación con Villarruel





Milei se refirió con dureza a la vicepresidenta Victoria Villarruel y dejó en evidencia la fuerte interna dentro del Gobierno.

La tensa relación entre Milei y Villarruel.

Durante la charla, el mandatario la acusó directamente de haber actuado en su contra. "Que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran no me sorprende", sostuvo, en referencia a conflictos políticos que vienen desde hace varios años.

En esa misma línea, profundizó las críticas y aseguró que estas maniobras no son recientes. "Lo que sí me sorprende es que estas cosas ya las venía pergeñando desde 2021", agregó, aludiendo al período previo a la llegada de ambos al poder.

Además, el Presidente deslizó cuestionamientos sobre el entorno de su compañera de fórmula. En ese sentido, afirmó que la vicepresidenta "se empezó a juntar con gente complicada", lo que, según su visión, afecta el rumbo del Gobierno.

"Empezó a rendir tributo a Isabel Perón y a rodearse de personas de su entorno que no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno. Lo que me sorprende es que ya lo estuviera pergeñando desde hace tantos años. Es más, me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad", añadió.