Luis Caputo advirtió que a algunos sectores la recuperación económica les llevará "más tiempo"

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, respaldó este jueves el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei, aunque reconoció que la recuperación no es uniforme en todos los sectores.

En una entrevista para un programa de streaming, Caputo señaló que el programa económico, basado en el equilibrio fiscal, buscará mejorar la competitividad y generar condiciones para el crecimiento del empleo formal.

Sin embargo, el funcionario admitió que este proceso será gradual: "La economía no es para todos igual. Para algunos va a llevar tiempo y para otros ya lo perciben hoy".

Caputo pidió paciencia y recordó que los cambios estructurales requieren tiempo: "No se construyó Roma en un día", expresó.

Competitividad y herencia recibida

El titular del Palacio de Hacienda también anticipó que "habrá algunos que se adapten más rápido y otros que no" al modelo económico implementado.

Además, criticó el programa económico de la gestión anterior: "El modelo anterior era uno que iba en contra de la gente, porque teníamos escasez de productos para favorecer a los empresarios", dijo, añadiendo que el actual gobierno busca consolidar un "modelo de bienes de mejor calidad, variedad y precio".

Sobre la reforma laboral, destacó la reducción de las cargas laborales como parte de las medidas para mejorar la competitividad: "Antes pagabas 18 puntos de carga y ahora son 2".

Crecimiento de la actividad económica

Las declaraciones de Caputo coinciden con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que informó que la actividad económica creció un 1,9% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior.

El ministro destacó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) alcanzó "un nuevo máximo histórico" y resaltó las señales claras de recuperación económica.

No obstante, sectores clave como la industria manufacturera y el comercio mayorista, minorista y reparaciones experimentaron caídas del 2,6% y 3,2%, respectivamente, afectando áreas que demandan gran cantidad de mano de obra y son cruciales para la economía diaria.