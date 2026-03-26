Actividad económica: cuáles son los sectores que ganaron y los que perdieron, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad económica mejoró 1,9% en enero con respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, la medición desestacionalizada mostró una suba de 0,4% con relación a diciembre.

Los números surgen del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mide el desempeño de 15 sectores diferentes. En pequeña escala, el indicador da una muestra de lo que resulta el cálculo del Producto Bruto Interno (PBI), un relevamiento mucho más detallado que se realiza de manera trimestral.

Aunque el gobierno festejó la cifra publicada, el análisis más detallado refleja algunos claroscuros. En primer lugar, hace pocas semanas se difundió que el PBI había subido 4,4% interanual en 2025, lo que en principio sugiere una fuerte desaceleración en el ritmo de crecimiento, aun en terreno de los números positivos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos difundidos por el Indec.

Pero además, el EMAE muestra una fuerte disparidad entre varios sectores productivos. Así, mientras el rubro Pesca (de escasa incidencia en el resultado final) mostró un explosivo crecimiento de 50,8% interanual, hubo otros como Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones que mostraron caídas de 2,6% y 3,2%. Estos últimos son dos sectores que demandan una gran cantidad de mano de obra y "mueven la aguja" en el pulso cotidiano.

El informe del Indec refleja que "en enero el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo".

#DatoINDEC

Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor suba interanual (50,8%) en enero de 2026 y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura el de mayor incidencia positiva (1,27 puntos porcentuales).https://t.co/vWTsX4rIr2 pic.twitter.com/b2RNVqInO7 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 26, 2026

Sin embargo, sus datos se contraponen con otros relevamientos del sector privado, bastante más focalizados, que muestran una fuerte caída del consumo de bienes masivo, que retrocedió 6,,3% en febrero y 3,4% interanual, según la consultora Scentia; de la actividad industrial, que bajó 3,9% en la comparación interanual, tal lo detallado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL); y un uso de la capacidad instalada del sector manufacturero de apenas 53,6% en enero, bastante por debajo del 55% que había hace un año, según datos del mismo Indec.

Además, si bien el EMAE alcanzó un máximo absoluto desde el inicio de la serie (en 2004), al tomar el PBI per cápita se verifica que todavía está un 9% por debajo del pico de 2011. Este y otros datos dan cuenta de una heterogeneidad que se viene manifestando desde hace varios meses y que parece haber llegado para quedarse, al menos mientras perdure el actual modelo económico.