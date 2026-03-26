Luis Caputo: "La economía creció 0,4% mensual en enero y registró un nuevo máximo histórico"

La economía argentina inició el año con signo positivo al registrar en enero un crecimiento del 0,4% mensual sin estacionalidad, según los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), indicó el Ministro de Economía, Luis Caputo.

En su publicación en la red social X, el funcionario expresó que con este desempeño, el indicador alcanzó un nuevo máximo histórico tanto en su serie desestacionalizada como en la medición de tendencia-ciclo.

En la comparación interanual, la actividad exhibió una expansión del 1,9%, posicionándose un 8,3% por encima de los niveles registrados en enero de 2024.

LA ECONOMIA CRECIÓ 0,4% MENSUAL EN ENERO Y REGISTRÓ UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO.



%u2705 En enero el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo

%u2705 El EMAE registró un... March 26, 2026

Desempeño por sectores productivos

El informe técnico destaca que la recuperación tiene una base amplia en la matriz productiva de Argentina.

Al excluir los rubros de Administración Pública y Defensa, 10 de los 14 sectores restantes que integran el EMAE mostraron variaciones positivas en la comparación interanual.

Entre los rubros con mayor dinamismo se destacaron la Pesca, con un incremento del 50,8%, seguida por Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, que repuntó un 25,1%. Por su parte, la Explotación de Minas y Canteras mantuvo su tendencia alcista con una mejora del 9,6%.

Consolidación del ciclo económico

Los datos oficiales confirman que el nivel de actividad actual no solo supera los registros del año previo, sino que establece un techo inédito para el indicador. La serie estadística refleja que "en enero el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo".

Asimismo, el reporte subraya la magnitud de la recuperación de largo plazo al señalar que el indicador "se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024", consolidando un proceso de crecimiento sostenido en los principales motores de la economía nacional.